https://ria.ru/20201123/efremov-1585944436.html

В Белгородской епархии рассказали, как изменился Ефремов после ДТП

В Белгородской епархии рассказали, как изменился Ефремов после ДТП

Михаил Ефремов до истории с ДТП приезжал в Белгород и участвовал в организованной митрополитом Иоанном литературной гостиной, с тех пор актер изменился – стал... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:55

2020-11-23T16:55

2020-11-23T17:28

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

белгородская область

белгород

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Михаил Ефремов до истории с ДТП приезжал в Белгород и участвовал в организованной митрополитом Иоанном литературной гостиной, с тех пор актер изменился – стал тихим, задумчивым, хотя выглядит достаточно бодро, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.Ранее епархия сообщила, что митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отслужил молебен в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области. Как следует из опубликованных на сайте Белгородской митрополии фотоматериалов, там присутствовал Ефремов, который после этапирования отбывает двухнедельный карантин, прежде чем его направят в колонию.Клюйко заявил, что митрополит поехал в СИЗО по просьбе руководства, а также тех, кто там содержится, включая Ефремова."Митрополит с Михаилом Олеговичем давние друзья, и владыка очень хорошо знает его маму. Михаил Олегович приезжал в Белгород по приглашению владыки и участвовал, в частности, в литературной гостиной, которая проводилась в митрополии. Это такие творческие вечера под эгидой митрополита, туда он приглашает всевозможных известных людей. Приезжали Михаил Олегович с Никитой Высоцким", - рассказал собеседник агентства."То есть владыка поехал в СИЗО не потому, что Ефремов звезда, а потому что это его друг. Михаил Олегович попросил, чтобы его причастили и исповедовали, тем более что на следующий день после нашего визита у него был День ангела. Также он попросил владыку подарить ему молитвослов", - добавил Клюйко.По его словам, таинства исповеди и причащения прошли несколько осужденных, но они не изъявили желания сфотографироваться, в отличие от Ефремова.Собеседник рассказал, что "имел честь" общаться с Ефремовым, когда тот приезжал в Белгород, и с тех пор актер сильно изменился. "Михаил Олегович выглядит достаточно бодрым… Но у него изменился взгляд. Тогда он был эмоциональным, улыбался, и все, конечно, были в восторге от него. А в СИЗО он выглядел уставшим, задумчивым. Улыбался, но улыбка была другая – тихая", - отметил представитель епархии.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201122/zayavlenie-1585821687.html

https://ria.ru/20201120/lzhesvideteli-1585589014.html

https://ria.ru/20201111/efremov-1584025491.html

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белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, белгородская область, белгород