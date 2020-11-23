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В Белгородской епархии рассказали, как изменился Ефремов после ДТП
В Белгородской епархии рассказали, как изменился Ефремов после ДТП
Михаил Ефремов до истории с ДТП приезжал в Белгород и участвовал в организованной митрополитом Иоанном литературной гостиной, с тех пор актер изменился – стал... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:55
2020-11-23T17:28
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
белгородская область
белгород
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Михаил Ефремов до истории с ДТП приезжал в Белгород и участвовал в организованной митрополитом Иоанном литературной гостиной, с тех пор актер изменился – стал тихим, задумчивым, хотя выглядит достаточно бодро, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.Ранее епархия сообщила, что митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отслужил молебен в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области. Как следует из опубликованных на сайте Белгородской митрополии фотоматериалов, там присутствовал Ефремов, который после этапирования отбывает двухнедельный карантин, прежде чем его направят в колонию.Клюйко заявил, что митрополит поехал в СИЗО по просьбе руководства, а также тех, кто там содержится, включая Ефремова."Митрополит с Михаилом Олеговичем давние друзья, и владыка очень хорошо знает его маму. Михаил Олегович приезжал в Белгород по приглашению владыки и участвовал, в частности, в литературной гостиной, которая проводилась в митрополии. Это такие творческие вечера под эгидой митрополита, туда он приглашает всевозможных известных людей. Приезжали Михаил Олегович с Никитой Высоцким", - рассказал собеседник агентства."То есть владыка поехал в СИЗО не потому, что Ефремов звезда, а потому что это его друг. Михаил Олегович попросил, чтобы его причастили и исповедовали, тем более что на следующий день после нашего визита у него был День ангела. Также он попросил владыку подарить ему молитвослов", - добавил Клюйко.По его словам, таинства исповеди и причащения прошли несколько осужденных, но они не изъявили желания сфотографироваться, в отличие от Ефремова.Собеседник рассказал, что "имел честь" общаться с Ефремовым, когда тот приезжал в Белгород, и с тех пор актер сильно изменился. "Михаил Олегович выглядит достаточно бодрым… Но у него изменился взгляд. Тогда он был эмоциональным, улыбался, и все, конечно, были в восторге от него. А в СИЗО он выглядел уставшим, задумчивым. Улыбался, но улыбка была другая – тихая", - отметил представитель епархии.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, белгородская область, белгород

В Белгородской епархии рассказали, как изменился Ефремов после ДТП

16:55 23.11.2020 (обновлено: 17:28 23.11.2020)
 
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияМихаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в СИЗО-3 г. Белгорода
Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в СИЗО-3 г. Белгорода - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Михаил Ефремов до истории с ДТП приезжал в Белгород и участвовал в организованной митрополитом Иоанном литературной гостиной, с тех пор актер изменился – стал тихим, задумчивым, хотя выглядит достаточно бодро, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.
Ранее епархия сообщила, что митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отслужил молебен в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области. Как следует из опубликованных на сайте Белгородской митрополии фотоматериалов, там присутствовал Ефремов, который после этапирования отбывает двухнедельный карантин, прежде чем его направят в колонию.
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Клюйко заявил, что митрополит поехал в СИЗО по просьбе руководства, а также тех, кто там содержится, включая Ефремова.
"Митрополит с Михаилом Олеговичем давние друзья, и владыка очень хорошо знает его маму. Михаил Олегович приезжал в Белгород по приглашению владыки и участвовал, в частности, в литературной гостиной, которая проводилась в митрополии. Это такие творческие вечера под эгидой митрополита, туда он приглашает всевозможных известных людей. Приезжали Михаил Олегович с Никитой Высоцким", - рассказал собеседник агентства.
"То есть владыка поехал в СИЗО не потому, что Ефремов звезда, а потому что это его друг. Михаил Олегович попросил, чтобы его причастили и исповедовали, тем более что на следующий день после нашего визита у него был День ангела. Также он попросил владыку подарить ему молитвослов", - добавил Клюйко.
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По его словам, таинства исповеди и причащения прошли несколько осужденных, но они не изъявили желания сфотографироваться, в отличие от Ефремова.
Собеседник рассказал, что "имел честь" общаться с Ефремовым, когда тот приезжал в Белгород, и с тех пор актер сильно изменился. "Михаил Олегович выглядит достаточно бодрым… Но у него изменился взгляд. Тогда он был эмоциональным, улыбался, и все, конечно, были в восторге от него. А в СИЗО он выглядел уставшим, задумчивым. Улыбался, но улыбка была другая – тихая", - отметил представитель епархии.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
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