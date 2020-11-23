https://ria.ru/20201123/efremov-1585908489.html

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отозвала иск о компенсации за похороны

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отозвала иск о компенсации за похороны

Хамовнический суд Москвы в понедельник прекратил производство по иску родственников погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова о компенсации за похороны,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:27

2020-11-23T14:27

2020-11-23T14:27

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник прекратил производство по иску родственников погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова о компенсации за похороны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе."Производство по иску о возмещении расходов на похороны погибшего в ДТП с Ефремовым прекращено", - сказал собеседник агентства.Сумма иска - 111 тысяч рублей."Сегодня мы отказались от исковых требований, поскольку они были полностью удовлетворены. Также Захаровы сообщили мне, что они получили письма от Михаила Ефремова. Это не то письмо, проект которого готовил господин Алешкин (адвокат Ефремова- ред.). Это письма, написанные лично Михаилом Олеговичем каждому из потерпевших. В ближайшее время, если они захотят, мы их представим общественности", - рассказал представитель потерпевших Александр Добровинский.Ранее Ефремов выплатил вдове, брату и младшему сыну погибшего курьера по миллиону рублей компенсации морального и материального вреда.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в Белгородской области, где будет отбывать наказание.

https://ria.ru/20201122/zayavlenie-1585821687.html

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия