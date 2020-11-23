https://ria.ru/20201123/efremov-1585870764.html

В ФСИН рассказали, почему священники пришли в СИЗО к Ефремову без масок

В ФСИН рассказали, почему священники пришли в СИЗО к Ефремову без масок

Священнослужители, посетившие СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области, где находится осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, были без масок,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:41

2020-11-23T11:41

2020-11-23T11:47

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

белгородская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Священнослужители, посетившие СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области, где находится осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, были без масок, потому что медики констатировали, что они здоровы, заявила РИА Новости представитель УФСИН по региону.Ранее Белгородская и Старооскольская епархия сообщила, что владыка Иоанн отслужил молебен в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в учреждении. Как следует из опубликованных на сайте Белгородской митрополии фотоматериалов, там присутствовал Ефремов, который после этапирования отбывает двухнедельный карантин, прежде чем его направят в колонию. В мероприятии участвовало руководство УФСИН по региону. На фото Ефремов стоит в приспущенной на подбородок маске, священнослужители - практически все без масок.Представитель управления заявила, что не комментирует присутствие на богослужении Ефремова, а также информацию о его карантине.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201122/zayavlenie-1585821687.html

белгородская область

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новости - религия и мировоззрение, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, белгородская область, происшествия