https://ria.ru/20201123/efremov-1585829376.html

Суд рассмотрит иск по делу Ефремова о компенсации расходов на похороны

Суд рассмотрит иск по делу Ефремова о компенсации расходов на похороны

Хамовнический суд Москвы в понедельник рассмотрит иск потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова о компенсации за похороны погибшего в аварии курьера РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T00:36

2020-11-23T00:36

2020-11-23T00:36

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

александр добровинский

михаил ефремов

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник рассмотрит иск потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова о компенсации за похороны погибшего в аварии курьера Сергея Захарова, заявил РИА Новости их представитель Александр Добровинский.Предварительное заседание назначено на 23 ноября в 14.00По словам Добровинского, суд рассмотрит иск к Ефремову о компенсации морального и материального вреда. Первая часть - это те три миллиона рублей, которые актер уже выплатил вдове, брату и младшему сыну Захарова. Вторая часть касается расходов на организацию похорон в 111 тысяч рублей.Ранее юрист заявлял, что иски отзывать не планирует, а в случае компенсации расходов на похороны готов подписать мировое соглашение.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области.

https://ria.ru/20201001/efremov-1578057591.html

москва

белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), александр добровинский, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия