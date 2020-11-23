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Суд рассмотрит иск по делу Ефремова о компенсации расходов на похороны
Суд рассмотрит иск по делу Ефремова о компенсации расходов на похороны
Хамовнический суд Москвы в понедельник рассмотрит иск потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова о компенсации за похороны погибшего в аварии курьера РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T00:36
2020-11-23T00:36
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
александр добровинский
михаил ефремов
москва
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник рассмотрит иск потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова о компенсации за похороны погибшего в аварии курьера Сергея Захарова, заявил РИА Новости их представитель Александр Добровинский.Предварительное заседание назначено на 23 ноября в 14.00По словам Добровинского, суд рассмотрит иск к Ефремову о компенсации морального и материального вреда. Первая часть - это те три миллиона рублей, которые актер уже выплатил вдове, брату и младшему сыну Захарова. Вторая часть касается расходов на организацию похорон в 111 тысяч рублей.Ранее юрист заявлял, что иски отзывать не планирует, а в случае компенсации расходов на похороны готов подписать мировое соглашение.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области.
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москва
белгородская область
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), александр добровинский, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия

Суд рассмотрит иск по делу Ефремова о компенсации расходов на похороны

00:36 23.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник рассмотрит иск потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова о компенсации за похороны погибшего в аварии курьера Сергея Захарова, заявил РИА Новости их представитель Александр Добровинский.
Предварительное заседание назначено на 23 ноября в 14.00
По словам Добровинского, суд рассмотрит иск к Ефремову о компенсации морального и материального вреда. Первая часть - это те три миллиона рублей, которые актер уже выплатил вдове, брату и младшему сыну Захарова. Вторая часть касается расходов на организацию похорон в 111 тысяч рублей.
Ранее юрист заявлял, что иски отзывать не планирует, а в случае компенсации расходов на похороны готов подписать мировое соглашение.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Александр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваБелгородская областьПроисшествия
 
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