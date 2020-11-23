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В США предложили маркировать весь эфирный контент от иностранных властей

В США предложили маркировать весь эфирный контент от иностранных властей

Федеральная комиссия связи США вынесла на обсуждение предложение о специальной маркировке программ для эфирного вещания, оплаченных или предоставленных... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T23:55

2020-11-23T23:55

2020-11-23T23:55

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Федеральная комиссия связи США вынесла на обсуждение предложение о специальной маркировке программ для эфирного вещания, оплаченных или предоставленных иностранными властями или их представителями, говорится в документе на сайте Федерального реестра США."Мы предлагаем принять конкретные требования о раскрытии информации применительно к эфирным программам, который оплачены или предоставлены иностранными правительствами или их представителями, чтобы исключить любую неясность относительно источника программы", - говорится в 58-страничном документе.В частности, речь идет о контенте от следующих категорий: власти иностранного государства, иностранная политическая партия, лицо, зарегистрированное как агент иностранного лица, организация из числа иностранных миссий и любая организация, подходящая под определение "иностранной СМИ, находящееся в США".Требование раскрывать упомянутую информацию относится к любому эфирному телевизионному и радийному контенту этих лиц и организаций.Объявление об этом должно содержать информацию о том, было ли заплачено за размещение этого контента, название лица или организации, предоставившей его, и название страны, к которой относится поставщик программы.Для телевидения предлагается установить размер шрифта такой надписи четыре или более процента от высоты изображения, держать ее на экране предлагают не менее четырех секунд.Уведомление о происхождении контента должно фигурировать в эфире как минимум в начале и конце программ, говорится в документе. В программах продолжительностью более часа его надо повторять как минимум раз в час, считают авторы документа.Документ выставлен на рассмотрение общественности и содержит вопросы по озвученным предложениям.Министерство юстиции США в 2017 году внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции сша, сша, в мире