Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/efir-1586004157.html
В США предложили маркировать весь эфирный контент от иностранных властей
В США предложили маркировать весь эфирный контент от иностранных властей
Федеральная комиссия связи США вынесла на обсуждение предложение о специальной маркировке программ для эфирного вещания, оплаченных или предоставленных... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:55
2020-11-23T23:55
министерство юстиции сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583061269_0:320:3070:2047_1400x0_80_0_0_761db898c7ece20f7ed85a5196e52ca8.jpg
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Федеральная комиссия связи США вынесла на обсуждение предложение о специальной маркировке программ для эфирного вещания, оплаченных или предоставленных иностранными властями или их представителями, говорится в документе на сайте Федерального реестра США."Мы предлагаем принять конкретные требования о раскрытии информации применительно к эфирным программам, который оплачены или предоставлены иностранными правительствами или их представителями, чтобы исключить любую неясность относительно источника программы", - говорится в 58-страничном документе.В частности, речь идет о контенте от следующих категорий: власти иностранного государства, иностранная политическая партия, лицо, зарегистрированное как агент иностранного лица, организация из числа иностранных миссий и любая организация, подходящая под определение "иностранной СМИ, находящееся в США".Требование раскрывать упомянутую информацию относится к любому эфирному телевизионному и радийному контенту этих лиц и организаций.Объявление об этом должно содержать информацию о том, было ли заплачено за размещение этого контента, название лица или организации, предоставившей его, и название страны, к которой относится поставщик программы.Для телевидения предлагается установить размер шрифта такой надписи четыре или более процента от высоты изображения, держать ее на экране предлагают не менее четырех секунд.Уведомление о происхождении контента должно фигурировать в эфире как минимум в начале и конце программ, говорится в документе. В программах продолжительностью более часа его надо повторять как минимум раз в час, считают авторы документа.Документ выставлен на рассмотрение общественности и содержит вопросы по озвученным предложениям.Министерство юстиции США в 2017 году внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".
https://ria.ru/20201006/instagram-1578452416.html
https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html
https://ria.ru/20200605/1572548121.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583061269_341:0:3070:2047_1400x0_80_0_0_caa50a6ff6945c49e00f6ce105474071.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство юстиции сша, сша, в мире

В США предложили маркировать весь эфирный контент от иностранных властей

23:55 23.11.2020
 
© REUTERS / Brian SnyderПредставитель средств массовой информации на следующее утро после ночи выборов
Представитель средств массовой информации на следующее утро после ночи выборов - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Федеральная комиссия связи США вынесла на обсуждение предложение о специальной маркировке программ для эфирного вещания, оплаченных или предоставленных иностранными властями или их представителями, говорится в документе на сайте Федерального реестра США.
"Мы предлагаем принять конкретные требования о раскрытии информации применительно к эфирным программам, который оплачены или предоставлены иностранными правительствами или их представителями, чтобы исключить любую неясность относительно источника программы", - говорится в 58-страничном документе.
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:37
Instagram стал маркировать аккаунты СМИ, "подконтрольных государству"
В частности, речь идет о контенте от следующих категорий: власти иностранного государства, иностранная политическая партия, лицо, зарегистрированное как агент иностранного лица, организация из числа иностранных миссий и любая организация, подходящая под определение "иностранной СМИ, находящееся в США".
Требование раскрывать упомянутую информацию относится к любому эфирному телевизионному и радийному контенту этих лиц и организаций.
Объявление об этом должно содержать информацию о том, было ли заплачено за размещение этого контента, название лица или организации, предоставившей его, и название страны, к которой относится поставщик программы.
Для телевидения предлагается установить размер шрифта такой надписи четыре или более процента от высоты изображения, держать ее на экране предлагают не менее четырех секунд.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 14:11
РКН потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ в YouTube
Уведомление о происхождении контента должно фигурировать в эфире как минимум в начале и конце программ, говорится в документе. В программах продолжительностью более часа его надо повторять как минимум раз в час, считают авторы документа.
Документ выставлен на рассмотрение общественности и содержит вопросы по озвученным предложениям.
Министерство юстиции США в 2017 году внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 22:28
Facebook начал выборочно маркировать страницы государственных СМИ
 
Министерство юстиции СШАСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36На оборонном заводе в Стерлитамаке произошло ЧП
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
08:15Исследователи выяснили отношение россиян к покупкам в "Черную пятницу"
Лента новостейМолния