Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/eda-1585831684.html
Онколог назвал главную ошибку, которая превращает еду в причину рака
Онколог назвал главную ошибку, которая превращает еду в причину рака
Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал Пятому каналу, при каких условиях еда становится причиной возникновения рака. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T01:48
2020-11-23T09:27
еда
михаил мяснянкин
россия
онкология
рак
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1400x0_80_0_0_f1e7759af6428650e4504a07586cea47.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал Пятому каналу, при каких условиях еда становится причиной возникновения рака.По словам специалиста, продукты повышают риск развития заболевания, если они загрязнены минеральными удобрениями или канцерогенными веществами.Медик называет главной проблемой способ приготовления пищи. В частности, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле.Мяснянкин также советует полностью исключить из рациона спиртные напитки, поскольку их употребление может увеличить риск развития некоторых видов рака.
https://ria.ru/20201122/rak-1585739491.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_342:0:3073:2048_1400x0_80_0_0_1660f0fe331536824c326da7f15b5a30.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еда, михаил мяснянкин, россия, онкология, рак, здоровье, общество

Онколог назвал главную ошибку, которая превращает еду в причину рака

01:48 23.11.2020 (обновлено: 09:27 23.11.2020)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал Пятому каналу, при каких условиях еда становится причиной возникновения рака.
По словам специалиста, продукты повышают риск развития заболевания, если они загрязнены минеральными удобрениями или канцерогенными веществами.

"Это пагубно повлияет на желудочно-кишечный тракт, на слизистую. За счет такого поражения и может появляться онкология", — пояснил Мяснянкин.

Медик называет главной проблемой способ приготовления пищи. В частности, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле.

"Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться", — уточнил эксперт.

Мяснянкин также советует полностью исключить из рациона спиртные напитки, поскольку их употребление может увеличить риск развития некоторых видов рака.
Девушка на приеме у стоматолога - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
Вчера, 04:12РИА Наука
Врачи перечислили проблемы со ртом, которые указывают на рак
 
ЕдаМихаил МяснянкинРоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В России провели более 72,9 миллиона тестов на коронавирус
09:30Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга
09:19В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
09:19Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах
09:17Россияне назвали самую непрестижную работу
09:13В США неизвестный совершил нападение в церкви, два человека погибли
09:09Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году
09:05Эксперты выяснили, какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"
09:04В Москве 5064 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:00Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта
08:53Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
08:49В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве мальчика
08:38СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске
08:29Девочка, спасенная из ушедшей под лед машины в Югре, пошла на поправку
08:26Власти Колымы объяснили высокие зарплаты жителей
08:16Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы
08:10Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России
08:07Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник
08:03СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН
07:49Мост на остров Русский будет закрыт еще два дня
Лента новостейМолния