https://ria.ru/20201123/eda-1585831684.html

Онколог назвал главную ошибку, которая превращает еду в причину рака

Онколог назвал главную ошибку, которая превращает еду в причину рака

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал Пятому каналу, при каких условиях еда становится причиной возникновения рака. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T01:48

2020-11-23T01:48

2020-11-23T09:27

еда

михаил мяснянкин

россия

онкология

рак

здоровье

общество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал Пятому каналу, при каких условиях еда становится причиной возникновения рака.По словам специалиста, продукты повышают риск развития заболевания, если они загрязнены минеральными удобрениями или канцерогенными веществами.Медик называет главной проблемой способ приготовления пищи. В частности, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле.Мяснянкин также советует полностью исключить из рациона спиртные напитки, поскольку их употребление может увеличить риск развития некоторых видов рака.

https://ria.ru/20201122/rak-1585739491.html

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2020

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еда, михаил мяснянкин, россия, онкология, рак, здоровье, общество