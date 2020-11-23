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Черновики Боба Дилана продали на аукционе почти за полмиллиона долларов
Черновики Боба Дилана продали на аукционе почти за полмиллиона долларов
Предметы, принадлежавшие американскому поэту и музыканту Бобу Дилану, ушли с молотка в США почти за 500 тысяч долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:21
2020-11-23T10:21
2020-11-23T10:21
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боб дилан (роберт циммерман)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Предметы, принадлежавшие американскому поэту и музыканту Бобу Дилану, ушли с молотка в США почти за 500 тысяч долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на аукционный дом RR Auction Company.Среди вещей, выставленных на аукцион, были личные письма Дилана и его неопубликованные стихи. Коллекция принадлежала другу Дилана музыканту Тони Гловеру, который скончался в прошлом году.Как сообщается, аукцион состоялся в конце прошлой недели. Вещи Дилана были проданы в общей сложности за 495 тысяч долларов. Самым дорогим лотом стал рукописный текст песни "Blowin' in the Wind" – более 108 тысяч долларов.Боб Дилан в 2016 году получил Нобелевскую премию по литературе "за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".
https://ria.ru/20200328/1569265076.html
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, боб дилан (роберт циммерман)