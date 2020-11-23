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В Дагестане два человека погибли в ДТП с автобусом
В Дагестане два человека погибли в ДТП с автобусом
Два жителя Дагестана погибли в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки на федеральной автодороге "Кавказ", сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 23.11.2020
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volkswagen group
дербентский район
акушинский район
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя – РИА Новости. Два жителя Дагестана погибли в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки на федеральной автодороге "Кавказ", сообщает пресс-служба МВД по региону."22 ноября в Дербентском районе примерно в 21:30 мск на 918-м километре автодороги "Кавказ" 51-летний местный житель, управляя автомашиной "ВАЗ-21102", не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль Volkswagen Crafter под управлением 31-летнего жителя Акушинского района. В результате происшествия водитель "ВАЗ-21102" и 46-летняя женщина, которая находилась в салоне, скончались на месте", – говорится в сообщении.По информации ведомства, следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего, собран материал для принятия процессуального решения.
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volkswagen group, дербентский район, акушинский район, происшествия

В Дагестане два человека погибли в ДТП с автобусом

14:05 23.11.2020 (обновлено: 14:26 23.11.2020)
 
© Фото : ГУМВД России по Республике ДагестанДТП в Дербентском районе Дагестана
ДТП в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : ГУМВД России по Республике Дагестан
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя – РИА Новости. Два жителя Дагестана погибли в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки на федеральной автодороге "Кавказ", сообщает пресс-служба МВД по региону.
"22 ноября в Дербентском районе примерно в 21:30 мск на 918-м километре автодороги "Кавказ" 51-летний местный житель, управляя автомашиной "ВАЗ-21102", не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль Volkswagen Crafter под управлением 31-летнего жителя Акушинского района. В результате происшествия водитель "ВАЗ-21102" и 46-летняя женщина, которая находилась в салоне, скончались на месте", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего, собран материал для принятия процессуального решения.
 
Volkswagen GroupДербентский районАкушинский районПроисшествия
 
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