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В Хабаровском крае пресекли работу "фантомного" производства красной икры
В Хабаровском крае пресекли работу "фантомного" производства красной икры
Несуществующее предприятие ООО "ДВ Рыбопторг" по производству красной икры закрыли в Хабаровске, производственный объект исключен из реестра хозсубъектов,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T03:18
2020-11-23T06:12
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
южно-сахалинск
магнитогорск
хабаровск
хабаровский край
магаданская область
происшествия
россия
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ХАБАРОВСК, 23 ноя - РИА Новости. Несуществующее предприятие ООО "ДВ Рыбопторг" по производству красной икры закрыли в Хабаровске, производственный объект исключен из реестра хозсубъектов, деятельность уполномоченных лиц заблокирована, дело направлено в правоохранительные органы, сообщает в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской областиПо данным ведомства, 18 ноября при досмотре 96 килограммов икры горбуши, принадлежащей ООО "ДВ Рыбопторг" (Хабаровск) и предназначавшейся для транспортировки через Хабаровский аэропорт в город Балаково Саратовской области, выявлено нарушение ветзаконодательства. Икра поставлялась с площадки из города Южно-Сахалинск в Балаково, Магнитогорск, Новый Уренгой и возвращалась обратно на площадку в Хабаровск. Общий вес отправляемой партии - 192 килограмма, ее рыночная стоимость составляет 576 тысяч рублей.Как уточняет ведомство, в результате выезда сотрудников регионального Россельхознадзора установлено, что по адресу регистрации площадки ООО "ДВ Рыбопторг" находится предприятие по хранению продукции животноводства. При этом администрация предприятия пояснила, что в холодильных складах продукция ООО "ДВ Рыбопторг" не хранится и договорные отношения на хранение продукции не заключались.Ранее, 11 ноября, управление Россельхознадзора приостановило работу ИП Иванова С.С. за аналогичное преступление. Злоумышленники пытались через аэропорт Хабаровска отправить 48 килограммов икры горбуши в Воронеж в нарушение ветзаконодательства. Тогда выяснилось, что по адресу регистрации площадки ИП находилось предприятие по производству хлебобулочных изделий. Материалами дела сейчас занимаются правоохранительные органы.
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южно-сахалинск
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хабаровский край
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), южно-сахалинск, магнитогорск, хабаровск, хабаровский край, магаданская область, происшествия, россия

В Хабаровском крае пресекли работу "фантомного" производства красной икры

03:18 23.11.2020 (обновлено: 06:12 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Насыров
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ХАБАРОВСК, 23 ноя - РИА Новости. Несуществующее предприятие ООО "ДВ Рыбопторг" по производству красной икры закрыли в Хабаровске, производственный объект исключен из реестра хозсубъектов, деятельность уполномоченных лиц заблокирована, дело направлено в правоохранительные органы, сообщает в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области
По данным ведомства, 18 ноября при досмотре 96 килограммов икры горбуши, принадлежащей ООО "ДВ Рыбопторг" (Хабаровск) и предназначавшейся для транспортировки через Хабаровский аэропорт в город Балаково Саратовской области, выявлено нарушение ветзаконодательства. Икра поставлялась с площадки из города Южно-Сахалинск в Балаково, Магнитогорск, Новый Уренгой и возвращалась обратно на площадку в Хабаровск. Общий вес отправляемой партии - 192 килограмма, ее рыночная стоимость составляет 576 тысяч рублей.
"С целью исключения дальнейшего введения в оборот продукции неизвестного происхождения в оформлении груза для транспортировки ООО "ДВ Рыбопторг" было отказано. Фантомная площадка использовалась для незаконного оборота пищевой продукции, ООО "ДВ Рыбопторг" как производственный объект исключен из реестра хозсубъектов системы "Цербер", деятельность уполномоченных лиц заблокирована в системе "ВетИС". Материалы переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, в результате выезда сотрудников регионального Россельхознадзора установлено, что по адресу регистрации площадки ООО "ДВ Рыбопторг" находится предприятие по хранению продукции животноводства. При этом администрация предприятия пояснила, что в холодильных складах продукция ООО "ДВ Рыбопторг" не хранится и договорные отношения на хранение продукции не заключались.
Ранее, 11 ноября, управление Россельхознадзора приостановило работу ИП Иванова С.С. за аналогичное преступление. Злоумышленники пытались через аэропорт Хабаровска отправить 48 килограммов икры горбуши в Воронеж в нарушение ветзаконодательства. Тогда выяснилось, что по адресу регистрации площадки ИП находилось предприятие по производству хлебобулочных изделий. Материалами дела сейчас занимаются правоохранительные органы.
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