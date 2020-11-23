https://ria.ru/20201123/dsp-1585833980.html

В Хабаровском крае пресекли работу "фантомного" производства красной икры

В Хабаровском крае пресекли работу "фантомного" производства красной икры

Несуществующее предприятие ООО "ДВ Рыбопторг" по производству красной икры закрыли в Хабаровске, производственный объект исключен из реестра хозсубъектов,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T03:18

2020-11-23T03:18

2020-11-23T06:12

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

южно-сахалинск

магнитогорск

хабаровск

хабаровский край

магаданская область

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8570da89f46924d0242378c5256958c0.jpg

ХАБАРОВСК, 23 ноя - РИА Новости. Несуществующее предприятие ООО "ДВ Рыбопторг" по производству красной икры закрыли в Хабаровске, производственный объект исключен из реестра хозсубъектов, деятельность уполномоченных лиц заблокирована, дело направлено в правоохранительные органы, сообщает в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской областиПо данным ведомства, 18 ноября при досмотре 96 килограммов икры горбуши, принадлежащей ООО "ДВ Рыбопторг" (Хабаровск) и предназначавшейся для транспортировки через Хабаровский аэропорт в город Балаково Саратовской области, выявлено нарушение ветзаконодательства. Икра поставлялась с площадки из города Южно-Сахалинск в Балаково, Магнитогорск, Новый Уренгой и возвращалась обратно на площадку в Хабаровск. Общий вес отправляемой партии - 192 килограмма, ее рыночная стоимость составляет 576 тысяч рублей.Как уточняет ведомство, в результате выезда сотрудников регионального Россельхознадзора установлено, что по адресу регистрации площадки ООО "ДВ Рыбопторг" находится предприятие по хранению продукции животноводства. При этом администрация предприятия пояснила, что в холодильных складах продукция ООО "ДВ Рыбопторг" не хранится и договорные отношения на хранение продукции не заключались.Ранее, 11 ноября, управление Россельхознадзора приостановило работу ИП Иванова С.С. за аналогичное преступление. Злоумышленники пытались через аэропорт Хабаровска отправить 48 килограммов икры горбуши в Воронеж в нарушение ветзаконодательства. Тогда выяснилось, что по адресу регистрации площадки ИП находилось предприятие по производству хлебобулочных изделий. Материалами дела сейчас занимаются правоохранительные органы.

https://ria.ru/20201022/ikra-1580931812.html

южно-сахалинск

магнитогорск

хабаровск

хабаровский край

магаданская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), южно-сахалинск, магнитогорск, хабаровск, хабаровский край, магаданская область, происшествия, россия