https://ria.ru/20201123/donbass-1585972523.html

В ДНР оценили заявление Украины о пролонгации закона об особом статусе

В ДНР оценили заявление Украины о пролонгации закона об особом статусе

Киев пытается увести диалог по урегулированию в Донбассе в сторону от конструктива, рассуждая о гибкости "формулы Штайнмайера", любые решения по закону о... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:49

2020-11-23T18:49

2020-11-23T18:49

владислав бердичевский

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Киев пытается увести диалог по урегулированию в Донбассе в сторону от конструктива, рассуждая о гибкости "формулы Штайнмайера", любые решения по закону о статусе Донбасса должны приниматься по согласованию с Донецком и Луганском, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него "формулы Штайнмайера". Он отметил, что "формула Штайнмайера" в том прочтении, которое предлагает Киев, "достаточно гибкая"."Украинская сторона вновь демонстрирует только видимость деятельности, на самом деле работая исключительно на свой пиар… Пролонгировать закон или нет может решать украинский парламент, но никак не Алексей Арестович. А Верховная рада в свою очередь, согласно минским договоренностям, не может принимать такие решения без согласования с представителями республик", - сказал РИА Новости Бердичевский.По его словам, представители Киева в контактной группе по Донбассу продемонстрировали, что не имеют никаких рычагов влияния ни на Верховную раду, ни на радикальные националистические группировки."А тот факт, что в мечтах Арестовича отсутствует "формула Штайнмайера", давно не новость. Киев всеми способами увиливает от имплементации этой формулы в украинское законодательство. И рассуждения о гибкости "формулы Штайнмайера" – очередная попытка увести переговорный процесс в сторону от конструктива", - считает Бердичевский.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201123/donbass-1585921213.html

https://ria.ru/20201121/plan-1585713319.html

https://ria.ru/20201120/reintegratsiya-1585529136.html

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владислав бердичевский, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире