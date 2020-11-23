https://ria.ru/20201123/donbass-1585919640.html

В ДНР оценили новый план Украины по Донбассу

В ДНР оценили новый план Украины по Донбассу

Новый план действий Киева по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий, заявила представитель Донецкой... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:13

2020-11-23T15:13

2020-11-23T15:13

наталья никонорова

донбасс

донецкая народная республика

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новый план действий Киева по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий, заявила представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Он (план - ред.) оказался шагом назад, а не в направлении мирного урегулирования. Мы получили проект дорожной карты, плана действий от украинской стороны. И этот план действий совершенно противоречит минским соглашениям и комплексу мер. Этот документ и внутренне противоречив и несколько хаотичен, некоторые пункты довольно небрежно прописаны, то есть есть даты и сказано, что некие действия должны предшествовать этим датам, но по датам получается полное несовпадение, то есть они поставлены наоборот", - сказала Никонорова.По ее словам, противоречия в плане действий имеются в вопросе демилитаризации территорий, о которой в комплексе мер нет ни слова, в порядке передачи контроля на границе, проведении выборов, появляется понятие "народная милиция"."То есть мы из этого документа можем сделать вывод, что он не направлен на мирное политическое урегулирование конфликта, он, напротив, направлен, на постепенный силовой захват наших территорий. То есть нам предлагается разоружиться, подписать капитуляцию, сдаться, некоторым убежать, некоторым поселиться в лагерях... Много чего предлагается, но только не урегулировать конфликт", - добавила глава МИД ДНР.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "план действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201121/plan-1585713319.html

https://ria.ru/20201117/donbass-1584982632.html

https://ria.ru/20201114/zelenskiy-1584665805.html

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наталья никонорова, донбасс, донецкая народная республика, киев, украина, в мире