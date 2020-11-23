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В американском сенате раскритиковали выход из Договора по открытому небу
В американском сенате раскритиковали выход из Договора по открытому небу
Соединенные Штаты и их союзники "хуже защищены от России" из-за выхода из Договора по открытому небу (ДОН), заявил старший демократ комитета по иностранным... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T03:40
2020-11-23T03:46
россия
майк помпео
договор по открытому небу
роберт менендес
дональд трамп
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники "хуже защищены от России" из-за выхода из Договора по открытому небу (ДОН), заявил старший демократ комитета по иностранным делам в сенате Роберт Менендес.Госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил противоположное мнение.Также Менендес подчеркнул, что решение Трампа о выходе из ДОН позволяет говорить о нарушении американского законодательства.В Кремле выразили сожаление в связи с решением Вашингтона и констатировали нежизнеспособность соглашения после этого шага США.В российском МИД заявили, что от этого не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность Соединенных Штатов и их союзников. Позицию Вашингтона дипломаты назвали лицемерием и игрой на публику. Москва будет добиваться от 34 оставшихся участников ДОН твердых гарантий, что они не будут передавать США материалы фотосъемки российской территории.Трамп объявил о намерении выйти из Договора по открытому небу 22 мая. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы имевшие место нарушения со стороны России. В частности, Помпео заявлял, что Москва не разрешала американские наблюдательные полеты или ограничивала их, "когда ей хочется". При этом он не исключил, что США пересмотрят решение, если Россия "вернется к соблюдению" договора.Российская сторона неоднократно отвергла все обвинения в нарушениях, а подобные ультиматумы назвала неприемлемыми.Договор по открытому небу вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
https://ria.ru/20201122/dogovor-1585819377.html
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россия, майк помпео, договор по открытому небу, роберт менендес, дональд трамп, москва, сша, в мире

В американском сенате раскритиковали выход из Договора по открытому небу

03:40 23.11.2020 (обновлено: 03:46 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники "хуже защищены от России" из-за выхода из Договора по открытому небу (ДОН), заявил старший демократ комитета по иностранным делам в сенате Роберт Менендес.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил противоположное мнение.
"Решение администрации (Трампа. — Прим. ред.) выйти из Договора по открытому небу безрассудно и делает Соединенные Штаты и наших союзников менее защищенными от России. Это решение вписывается в более широкую схему отказа от соглашений о контроле над вооружениями и нераспространению, что вызывает у наших союзников глубокую обеспокоенность относительно нашей приверженности их безопасности", — говорится в заявлении парламентария, опубликованном на сайте комитета.
Также Менендес подчеркнул, что решение Трампа о выходе из ДОН позволяет говорить о нарушении американского законодательства.
"Конгресс подтвердил свою поддержку Договора об открытом небе и обязал администрацию обосновать выход за четыре месяца до какого-либо официального уведомления об этом. Президент Трамп нагло проигнорировал закон. Я призываю прибывающую администрацию Байдена вновь присоединиться к договору", — подчеркнул Менендес.
В Кремле выразили сожаление в связи с решением Вашингтона и констатировали нежизнеспособность соглашения после этого шага США.
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В российском МИД заявили, что от этого не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность Соединенных Штатов и их союзников. Позицию Вашингтона дипломаты назвали лицемерием и игрой на публику. Москва будет добиваться от 34 оставшихся участников ДОН твердых гарантий, что они не будут передавать США материалы фотосъемки российской территории.
Трамп объявил о намерении выйти из Договора по открытому небу 22 мая. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы имевшие место нарушения со стороны России. В частности, Помпео заявлял, что Москва не разрешала американские наблюдательные полеты или ограничивала их, "когда ей хочется". При этом он не исключил, что США пересмотрят решение, если Россия "вернется к соблюдению" договора.
Российская сторона неоднократно отвергла все обвинения в нарушениях, а подобные ультиматумы назвала неприемлемыми.
Договор по открытому небу вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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РоссияМайк ПомпеоДоговор по открытому небуРоберт МенендесДональд ТрампМоскваСШАВ мире
 
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