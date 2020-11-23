https://ria.ru/20201123/don-1585834676.html

В американском сенате раскритиковали выход из Договора по открытому небу

В американском сенате раскритиковали выход из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты и их союзники "хуже защищены от России" из-за выхода из Договора по открытому небу (ДОН), заявил старший демократ комитета по иностранным... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T03:40

2020-11-23T03:40

2020-11-23T03:46

россия

майк помпео

договор по открытому небу

роберт менендес

дональд трамп

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники "хуже защищены от России" из-за выхода из Договора по открытому небу (ДОН), заявил старший демократ комитета по иностранным делам в сенате Роберт Менендес.Госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил противоположное мнение.Также Менендес подчеркнул, что решение Трампа о выходе из ДОН позволяет говорить о нарушении американского законодательства.В Кремле выразили сожаление в связи с решением Вашингтона и констатировали нежизнеспособность соглашения после этого шага США.В российском МИД заявили, что от этого не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность Соединенных Штатов и их союзников. Позицию Вашингтона дипломаты назвали лицемерием и игрой на публику. Москва будет добиваться от 34 оставшихся участников ДОН твердых гарантий, что они не будут передавать США материалы фотосъемки российской территории.Трамп объявил о намерении выйти из Договора по открытому небу 22 мая. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы имевшие место нарушения со стороны России. В частности, Помпео заявлял, что Москва не разрешала американские наблюдательные полеты или ограничивала их, "когда ей хочется". При этом он не исключил, что США пересмотрят решение, если Россия "вернется к соблюдению" договора.Российская сторона неоднократно отвергла все обвинения в нарушениях, а подобные ультиматумы назвала неприемлемыми.Договор по открытому небу вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585819377.html

https://ria.ru/20201122/don-1585827031.html

россия

москва

сша

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россия, майк помпео, договор по открытому небу, роберт менендес, дональд трамп, москва, сша, в мире