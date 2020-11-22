https://ria.ru/20201122/pompeo-1585821817.html

Помпео оценил выход США из Договора по открытому небу

Помпео оценил выход США из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил выход государства из Договора по открытому небу. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T21:41

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2020-11-22T22:44

выход сша из договора по открытому небу

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил выход государства из Договора по открытому небу.Также Помпео обвинил Москву в несоблюдении обязательств.Ранее советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил, что Соединенные штаты больше не являются стороной договора.В Кремле выразили сожаление в связи с решением Вашингтона и констатировали нежизнеспособность соглашения после этого шага США.В российском МИД заявили, что от этого не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность США и их союзников. Позицию Вашингтона дипломаты назвали лицемерием и игрой на публику. Москва будет добиваться от 34 оставшихся участников ДОН твердых гарантий, что они не будут передавать США материалы фотосъемки российской территории.Трамп объявил о намерении выйти из Договора по открытому небу 22 мая. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы имевшие место нарушения со стороны России. В частности, Помпео заявлял, что Москва не разрешала американские наблюдательные полеты или ограничивала их, "когда ей хочется". При этом он не исключил, что США пересмотрят решение, если Россия "вернется к соблюдению" договора.Российская сторона неоднократно отвергла все обвинения в нарушениях, а подобные ультиматумы назвала неприемлемыми.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585797832.html

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585819377.html

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