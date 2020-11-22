Помпео оценил выход США из Договора по открытому небу
21:41 22.11.2020 (обновлено: 22:44 22.11.2020)
© AP Photo / Aris Messinis/PoolГоссекретарь США Майк Помпео в маске
© AP Photo / Aris Messinis/Pool
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил выход государства из Договора по открытому небу.
Также Помпео обвинил Москву в несоблюдении обязательств.
Ранее советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил, что Соединенные штаты больше не являются стороной договора.
В Кремле выразили сожаление в связи с решением Вашингтона и констатировали нежизнеспособность соглашения после этого шага США.
В российском МИД заявили, что от этого не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность США и их союзников. Позицию Вашингтона дипломаты назвали лицемерием и игрой на публику. Москва будет добиваться от 34 оставшихся участников ДОН твердых гарантий, что они не будут передавать США материалы фотосъемки российской территории.
Трамп объявил о намерении выйти из Договора по открытому небу 22 мая. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы имевшие место нарушения со стороны России. В частности, Помпео заявлял, что Москва не разрешала американские наблюдательные полеты или ограничивала их, "когда ей хочется". При этом он не исключил, что США пересмотрят решение, если Россия "вернется к соблюдению" договора.
Российская сторона неоднократно отвергла все обвинения в нарушениях, а подобные ультиматумы назвала неприемлемыми.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.