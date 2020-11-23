https://ria.ru/20201123/dogovor-1585989050.html

Украина вышла из очередного договора с СНГ

Украина вышла из очередного договора с СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики с СНГ, сообщается в понедельник на... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T20:47

2020-11-23T20:47

2020-11-23T20:47

верховная рада украины

снг

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики с СНГ, сообщается в понедельник на сайте главы государства.Верховная рада Украины ранее на заседании приняла закон о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Антимонопольный комитет Украины на основании этого договора осуществлял сотрудничество с органами защиты конкуренции государств СНГ, которое преимущественно состояло в обмене информацией при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции и анализа состояния конкуренции на рынках. При этом указывается, что представители Украины с 2014 года не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, действующего на основании договора. Вместе с тем в документе указано, что дальнейшее сотрудничество с органами защиты конкуренции государств СНГ будет осуществляться на основании ряда международных правительственных и ведомственных договоров (меморандумов)."Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" № 995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года", - сообщается на сайте.Согласно документу, Украина выходит из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества независимых государств в Москве 25 января 2000 и ратифицированного Верховной радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года № 449-IV."Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину. Выход из договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам", - отметили в офисе президента.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20200403/1569561235.html

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верховная рада украины, снг, владимир зеленский, украина, в мире