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Украина вышла из очередного договора с СНГ
Украина вышла из очередного договора с СНГ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики с СНГ, сообщается в понедельник на... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:47
2020-11-23T20:47
верховная рада украины
снг
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики с СНГ, сообщается в понедельник на сайте главы государства.Верховная рада Украины ранее на заседании приняла закон о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Антимонопольный комитет Украины на основании этого договора осуществлял сотрудничество с органами защиты конкуренции государств СНГ, которое преимущественно состояло в обмене информацией при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции и анализа состояния конкуренции на рынках. При этом указывается, что представители Украины с 2014 года не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, действующего на основании договора. Вместе с тем в документе указано, что дальнейшее сотрудничество с органами защиты конкуренции государств СНГ будет осуществляться на основании ряда международных правительственных и ведомственных договоров (меморандумов)."Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" № 995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года", - сообщается на сайте.Согласно документу, Украина выходит из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества независимых государств в Москве 25 января 2000 и ратифицированного Верховной радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года № 449-IV."Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину. Выход из договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам", - отметили в офисе президента.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
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верховная рада украины, снг, владимир зеленский, украина, в мире

Украина вышла из очередного договора с СНГ

20:47 23.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики с СНГ, сообщается в понедельник на сайте главы государства.
Верховная рада Украины ранее на заседании приняла закон о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Антимонопольный комитет Украины на основании этого договора осуществлял сотрудничество с органами защиты конкуренции государств СНГ, которое преимущественно состояло в обмене информацией при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции и анализа состояния конкуренции на рынках. При этом указывается, что представители Украины с 2014 года не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, действующего на основании договора. Вместе с тем в документе указано, что дальнейшее сотрудничество с органами защиты конкуренции государств СНГ будет осуществляться на основании ряда международных правительственных и ведомственных договоров (меморандумов).
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"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" № 995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года", - сообщается на сайте.
Согласно документу, Украина выходит из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества независимых государств в Москве 25 января 2000 и ратифицированного Верховной радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года № 449-IV.
"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину. Выход из договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам", - отметили в офисе президента.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
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