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В МИД прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
В МИД прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
Москва даст жесткий ответ, если страны — члены Договора по открытому небу будут передавать данные своих наблюдательных полетов Вашингтону, заявил руководитель... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:53
2020-11-23T17:57
выход сша из договора по открытому небу
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Москва даст жесткий ответ, если страны — члены Договора по открытому небу будут передавать данные своих наблюдательных полетов Вашингтону, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.По словам Гаврилова, из-за подобных сообщений в интересах европейских стран заново подтвердить свои обязательства по соглашению."Мы рассчитываем, действительно, на добрую волю, потому что европейцы намного больше заинтересованы в существовании договора. Проверить это (выполнение условий договора. — Прим. ред.) будет очень тяжело. Но я думаю, есть соответствующие средства и возможности для того, чтобы это проверить в будущем", — добавил он.Договор по открытому небу (ДОН) подписали в 1992 году, а спустя десять лет он вступил в силу. Соглашение стало одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: оно позволило странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В ночь на 22 ноября Соединенные Штаты завершили процедуру выхода из соглашения. В российском МИД заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения обязательств от 34 государств, оставшихся в договоре. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что теперь соглашение утратило жизнеспособность.
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выход сша из договора по открытому небу, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

В МИД прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

14:53 23.11.2020 (обновлено: 17:57 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Москва даст жесткий ответ, если страны — члены Договора по открытому небу будут передавать данные своих наблюдательных полетов Вашингтону, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Не так давно мы узнали, что Вашингтон ведет нечистоплотную, подковерную игру и требует от союзников подписания документов, согласно которым они будут передавать США материалы их наблюдательных полетов над Россией. <...> Это грубейшее нарушение договора. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
По словам Гаврилова, из-за подобных сообщений в интересах европейских стран заново подтвердить свои обязательства по соглашению.
"Мы рассчитываем, действительно, на добрую волю, потому что европейцы намного больше заинтересованы в существовании договора. Проверить это (выполнение условий договора. — Прим. ред.) будет очень тяжело. Но я думаю, есть соответствующие средства и возможности для того, чтобы это проверить в будущем", — добавил он.
Договор по открытому небу (ДОН) подписали в 1992 году, а спустя десять лет он вступил в силу. Соглашение стало одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: оно позволило странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В ночь на 22 ноября Соединенные Штаты завершили процедуру выхода из соглашения. В российском МИД заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения обязательств от 34 государств, оставшихся в договоре. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что теперь соглашение утратило жизнеспособность.
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Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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