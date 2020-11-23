https://ria.ru/20201123/dogovor-1585914570.html

В МИД прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

В МИД прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

Москва даст жесткий ответ, если страны — члены Договора по открытому небу будут передавать данные своих наблюдательных полетов Вашингтону, заявил руководитель... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:53

2020-11-23T14:53

2020-11-23T17:57

выход сша из договора по открытому небу

договор по открытому небу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Москва даст жесткий ответ, если страны — члены Договора по открытому небу будут передавать данные своих наблюдательных полетов Вашингтону, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.По словам Гаврилова, из-за подобных сообщений в интересах европейских стран заново подтвердить свои обязательства по соглашению."Мы рассчитываем, действительно, на добрую волю, потому что европейцы намного больше заинтересованы в существовании договора. Проверить это (выполнение условий договора. — Прим. ред.) будет очень тяжело. Но я думаю, есть соответствующие средства и возможности для того, чтобы это проверить в будущем", — добавил он.Договор по открытому небу (ДОН) подписали в 1992 году, а спустя десять лет он вступил в силу. Соглашение стало одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: оно позволило странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В ночь на 22 ноября Соединенные Штаты завершили процедуру выхода из соглашения. В российском МИД заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения обязательств от 34 государств, оставшихся в договоре. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что теперь соглашение утратило жизнеспособность.

https://ria.ru/20201123/don-1585834676.html

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