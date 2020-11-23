https://ria.ru/20201123/dogovor-1585878611.html

В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу

В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу

В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу, документ является важным звеном в укреплении взаимного доверия и контроле над вооружением, заявил... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:18

2020-11-23T12:18

2020-11-23T12:25

майк помпео

роберт менендес

сша

выход сша из договора по открытому небу

договор по открытому небу

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу, документ является важным звеном в укреплении взаимного доверия и контроле над вооружением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены. Сенатор-демократ Роберт Менендес, в свою очередь, высказался против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств.

https://ria.ru/20201123/bayden-1585858003.html

сша

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майк помпео, роберт менендес, сша, выход сша из договора по открытому небу, договор по открытому небу, дмитрий песков, в мире