В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу
12:18 23.11.2020 (обновлено: 12:25 23.11.2020)
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу, документ является важным звеном в укреплении взаимного доверия и контроле над вооружением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены. Сенатор-демократ Роберт Менендес, в свою очередь, высказался против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".
"Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружением и так далее. И, если вы помните, еще с самого начала, когда США заявили о намерении выйти из этого документа, мы сказали что такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия, и с выходом США собственно сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность", - сказал Песков журналистам.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств.