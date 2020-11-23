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В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу
В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу
В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу, документ является важным звеном в укреплении взаимного доверия и контроле над вооружением, заявил... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:18
2020-11-23T12:25
майк помпео
роберт менендес
сша
выход сша из договора по открытому небу
договор по открытому небу
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу, документ является важным звеном в укреплении взаимного доверия и контроле над вооружением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены. Сенатор-демократ Роберт Менендес, в свою очередь, высказался против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств.
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майк помпео, роберт менендес, сша, выход сша из договора по открытому небу, договор по открытому небу, дмитрий песков, в мире

В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу

12:18 23.11.2020 (обновлено: 12:25 23.11.2020)
 
CC0 / U.S. Air Force / Самолет "Boeing OC-135B"
Самолет Boeing OC-135B - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
CC0 / U.S. Air Force /
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу, документ является важным звеном в укреплении взаимного доверия и контроле над вооружением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены. Сенатор-демократ Роберт Менендес, в свою очередь, высказался против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".
"Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружением и так далее. И, если вы помните, еще с самого начала, когда США заявили о намерении выйти из этого документа, мы сказали что такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия, и с выходом США собственно сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность", - сказал Песков журналистам.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств.
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