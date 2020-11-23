https://ria.ru/20201123/dobrovoltsy-1585875124.html

Добровольцы в Амурской области получат губернаторские премии

Добровольцы в Амурской области получат губернаторские премии

Лидеры добровольческого движения в Амурской области впервые получат губернаторские премии, первые выплаты по 20 тысяч рублей волонтерам перечислят в декабре,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:02

2020-11-23T12:02

2020-11-23T12:02

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя - РИА Новости. Лидеры добровольческого движения в Амурской области впервые получат губернаторские премии, первые выплаты по 20 тысяч рублей волонтерам перечислят в декабре, сообщает правительство региона.Получателей определят по итогам конкурсного отбора, который проводит министерство образования и науки Амурской области. Всего премии присуждают по 22 номинациям, на их выплату в бюджете региона предусмотрено 440 тысяч рублей."Молодежью в Приамурье считаются более 170 тысяч людей в возрасте от 14 до 30 лет. Многие из них активно участвуют в добровольничестве. Особенно ценной их помощь оказалась в этом непростом году. В период пандемии количество волонтеров увеличилось до 54 тысяч человек. Во всех муниципалитетах созданы волонтерские штабы. С апреля и до сих пор молодые люди доставляют продукты питания, формируют и выдают пакеты единовременной помощи пожилым людям, помогают врачам, работают на горячих линиях. Этот труд должен быть вознагражден, поэтому премии за вклад в развитие добровольчества считаю своевременной мерой, которая позволит расширить ряды неравнодушных амурчан", - цитирует Орлова правительство.Для участия в конкурсе на выплату премии кандидаты должны с 25 ноября до 4 декабря представить заявку и необходимые документы в минобрнауки региона.Также впервые в этом году в Амурской области губернаторские премии получили школьники и студенты. Победителям и призерам различных этапов всероссийской олимпиады школьников выплачено от 10 до 50 тысяч рублей. По 18 тысяч рублей получили школьники 9-11 классов, которые три последних года учились только на "отлично". Студентам колледжей, проявившим особые успехи в учебе, выплачено по 12 тысяч рублей. Всего в 2020 году губернаторские стипендии получили более 1000 школьников и студентов.

https://ria.ru/20201113/priamure-1584425642.html

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амурская область, общество