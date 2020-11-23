На Урале рассказали о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Девочка, найденная в шкафу в городе Карпинск Свердловской области, весит уже 5,4 килограмма, но это все еще ниже нормы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Областной детской клинической больницы №1.
Изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября вертолет доставил ребенка в больницу Екатеринбурга. Врачи отмечали, что девочка была в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составлял всего 3 килограмма 100 граммов.
"Она до сих пор находится у нас. Вес ее сейчас составляет 5,4 килограмма. Состояние стабильное, хорошее. Если брать статистику, то средний вес ребенка в ее возрасте – от 6 до 7 килограммов. Поэтому в общепринятые нормы она еще не вошла", - отметили в больнице.
Сколько еще ребенок пробудет в больнице, врачи пока сказать не могут.
"Ее опекун пока не предоставил информацию, куда ее направить. Да и вес ее набираем", - уточнили в пресс-службе.
9 октября, 18:24Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафуПервые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.