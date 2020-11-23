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СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске
СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске
Следователи СК в Томске организовали проверку после падения шестилетней девочки с балкона четвертого этажа, ребенок не получил ни одного перелома. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T08:38
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следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Томске организовали проверку после падения шестилетней девочки с балкона четвертого этажа, ребенок не получил ни одного перелома.Ранее сообщалось, что девочка 21 ноября выпала из окна четвертого этажа, попала в сугроб, который, вероятно, и спас ей жизнь. В местном департаменте здравоохранения в воскресенье пояснили, девочку доставили в больницу скорой медицинской помощи №2, ночь ребенок провел в реанимации.Следователи СК в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже установлено, что девочка проживала с матерью, которой на момент происшествия не было дома.Между тем областной департамент здравоохранения сообщает, что, по данным на понедельник, состояние девочки оценивается как "ближе к удовлетворительному".
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следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия

СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске

08:38 23.11.2020 (обновлено: 08:41 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Томске организовали проверку после падения шестилетней девочки с балкона четвертого этажа, ребенок не получил ни одного перелома.
Ранее сообщалось, что девочка 21 ноября выпала из окна четвертого этажа, попала в сугроб, который, вероятно, и спас ей жизнь. В местном департаменте здравоохранения в воскресенье пояснили, девочку доставили в больницу скорой медицинской помощи №2, ночь ребенок провел в реанимации.
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"По предварительным данным, 21 ноября 2020 года в вечернее время шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе Томска. Девочка упала в сугроб, при падении получила телесные повреждения, в связи с чем госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Томской области.
Следователи СК в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже установлено, что девочка проживала с матерью, которой на момент происшествия не было дома.
Между тем областной департамент здравоохранения сообщает, что, по данным на понедельник, состояние девочки оценивается как "ближе к удовлетворительному".
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"Девочка находится под наблюдением медицинских работников в травматологическом отделении больницы. Ее состояние мы оцениваем как ближе к удовлетворительному", - приводятся в сообщении слова главврача больницы скорой медицинской помощи №2 Андрея Караваева, который отметил, что, несмотря на падение с большой высоты, у ребенка нет ни одного перелома.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ТомскПроисшествия
 
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