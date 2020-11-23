https://ria.ru/20201123/devochka-1585843981.html

СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске

СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске

Следователи СК в Томске организовали проверку после падения шестилетней девочки с балкона четвертого этажа, ребенок не получил ни одного перелома. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:38

2020-11-23T08:38

2020-11-23T08:41

следственный комитет россии (ск рф)

томск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Томске организовали проверку после падения шестилетней девочки с балкона четвертого этажа, ребенок не получил ни одного перелома.Ранее сообщалось, что девочка 21 ноября выпала из окна четвертого этажа, попала в сугроб, который, вероятно, и спас ей жизнь. В местном департаменте здравоохранения в воскресенье пояснили, девочку доставили в больницу скорой медицинской помощи №2, ночь ребенок провел в реанимации.Следователи СК в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже установлено, что девочка проживала с матерью, которой на момент происшествия не было дома.Между тем областной департамент здравоохранения сообщает, что, по данным на понедельник, состояние девочки оценивается как "ближе к удовлетворительному".

https://ria.ru/20201123/led-1585843231.html

https://ria.ru/20201122/pozhar-1585792797.html

томск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия