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Дегтярев поручил отменить конкурс на его охрану за 33 миллиона рублей
Дегтярев поручил отменить конкурс на его охрану за 33 миллиона рублей
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал региональное правительство за тендер на охрану для него стоимостью... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T05:21
2020-11-23T08:57
россия
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал региональное правительство за тендер на охрану для него стоимостью 33 миллиона рублей в год. Видео с совещания опубликовано в канале Дегтярева в Telegram.Врио губернатора отметил, что четыре дня провел в командировке в Москве, а затем отправился в поездку по поселкам Байкало-Амурской магистрали, где встретился с тремя тысячами человек.Он поручил отменить конкурс и "оставить все как есть".Правительство Хабаровского края объявило тендер на охрану главы региона на прошлой неделе. Как следует из документации на портале госзакупок, за работу семи телохранителей власти готовы заплатить в следующем году до 33,1 миллиона рублей. Итоги тендера планировалось подвести 10 декабря.До этого Дегтярев заявлял, что получает угрозы и не чувствует себя в безопасности, поэтому усиливает охрану и вводит меры безопасности, аналогичные другим регионам. В приемной врио губернатора установили металлодетектор.
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россия, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев поручил отменить конкурс на его охрану за 33 миллиона рублей

05:21 23.11.2020 (обновлено: 08:57 23.11.2020)
 
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Администрация Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал региональное правительство за тендер на охрану для него стоимостью 33 миллиона рублей в год. Видео с совещания опубликовано в канале Дегтярева в Telegram.
Врио губернатора отметил, что четыре дня провел в командировке в Москве, а затем отправился в поездку по поселкам Байкало-Амурской магистрали, где встретился с тремя тысячами человек.

"За это время был объявлен конкурс на охрану мне на 33 миллиона рублей. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде", — сказал Дегтярев.

Он поручил отменить конкурс и "оставить все как есть".
Правительство Хабаровского края объявило тендер на охрану главы региона на прошлой неделе. Как следует из документации на портале госзакупок, за работу семи телохранителей власти готовы заплатить в следующем году до 33,1 миллиона рублей. Итоги тендера планировалось подвести 10 декабря.
До этого Дегтярев заявлял, что получает угрозы и не чувствует себя в безопасности, поэтому усиливает охрану и вводит меры безопасности, аналогичные другим регионам. В приемной врио губернатора установили металлодетектор.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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