https://ria.ru/20201123/degtyarev-1585837170.html

Дегтярев поручил отменить конкурс на его охрану за 33 миллиона рублей

Дегтярев поручил отменить конкурс на его охрану за 33 миллиона рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал региональное правительство за тендер на охрану для него стоимостью... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T05:21

2020-11-23T05:21

2020-11-23T08:57

россия

михаил дегтярев

хабаровск

хабаровский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_0:36:1786:1040_1400x0_80_0_0_9f9af6a3d776b41fe51138b173948885.jpg

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал региональное правительство за тендер на охрану для него стоимостью 33 миллиона рублей в год. Видео с совещания опубликовано в канале Дегтярева в Telegram.Врио губернатора отметил, что четыре дня провел в командировке в Москве, а затем отправился в поездку по поселкам Байкало-Амурской магистрали, где встретился с тремя тысячами человек.Он поручил отменить конкурс и "оставить все как есть".Правительство Хабаровского края объявило тендер на охрану главы региона на прошлой неделе. Как следует из документации на портале госзакупок, за работу семи телохранителей власти готовы заплатить в следующем году до 33,1 миллиона рублей. Итоги тендера планировалось подвести 10 декабря.До этого Дегтярев заявлял, что получает угрозы и не чувствует себя в безопасности, поэтому усиливает охрану и вводит меры безопасности, аналогичные другим регионам. В приемной врио губернатора установили металлодетектор.

https://ria.ru/20201112/degtyarev-1584208405.html

россия

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество