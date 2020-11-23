Дегтярев поручил отменить конкурс на его охрану за 33 миллиона рублей
05:21 23.11.2020 (обновлено: 08:57 23.11.2020)
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал региональное правительство за тендер на охрану для него стоимостью 33 миллиона рублей в год. Видео с совещания опубликовано в канале Дегтярева в Telegram.
Врио губернатора отметил, что четыре дня провел в командировке в Москве, а затем отправился в поездку по поселкам Байкало-Амурской магистрали, где встретился с тремя тысячами человек.
"За это время был объявлен конкурс на охрану мне на 33 миллиона рублей. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде", — сказал Дегтярев.
Он поручил отменить конкурс и "оставить все как есть".
Правительство Хабаровского края объявило тендер на охрану главы региона на прошлой неделе. Как следует из документации на портале госзакупок, за работу семи телохранителей власти готовы заплатить в следующем году до 33,1 миллиона рублей. Итоги тендера планировалось подвести 10 декабря.
До этого Дегтярев заявлял, что получает угрозы и не чувствует себя в безопасности, поэтому усиливает охрану и вводит меры безопасности, аналогичные другим регионам. В приемной врио губернатора установили металлодетектор.