https://ria.ru/20201123/chernaya-pantera-1585781724.html

Стало известно, когда начнутся съемки сиквела фильма "Черная пантера"

Стало известно, когда начнутся съемки сиквела фильма "Черная пантера"

Съемки второй части фильма "Черная пантера" начнутся в июле в американском городе Атланта и продлятся более шести месяцев, сообщает издание Hollywood Reporter... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T00:36

2020-11-23T00:36

2020-11-23T00:43

культура

чедвик боузман

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Съемки второй части фильма "Черная пантера" начнутся в июле в американском городе Атланта и продлятся более шести месяцев, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.В августе на 43-м году жизни после четырех лет борьбы с онкологическим заболеванием скончался американский актер Чедвик Боузман, который исполнял роль супергероя Черная пантера в кинематографической вселенной Marvel.Как отмечает издание, Marvel не дала комментариев Hollywood Reporter о запланированных на июль съемках сиквела и не раскрыла своих планов относительно того, как она планирует действовать без Боузмана. Однако в компании указали, что не будут использовать компьютерную графику для включения покойной звезды в фильм.Помимо этого, источники сообщили изданию, что мексиканский актер Теноч Уэрта ведет переговоры о роли одного из антагонистов во второй части фильма.Восемнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel "Черная пантера" вышла на экраны в 2018 году, главные роли в ней исполнили Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира. Фильм получил "Оскар" в категориях "Лучшая музыка к фильму", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучшая работа художника-постановщика".

https://ria.ru/20201122/zvezdy-1585523801.html

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чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры