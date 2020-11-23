https://ria.ru/20201123/chernaya-pantera-1585781724.html
Стало известно, когда начнутся съемки сиквела фильма "Черная пантера"
Стало известно, когда начнутся съемки сиквела фильма "Черная пантера"
Съемки второй части фильма "Черная пантера" начнутся в июле в американском городе Атланта и продлятся более шести месяцев, сообщает издание Hollywood Reporter... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T00:36
2020-11-23T00:36
2020-11-23T00:43
культура
чедвик боузман
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Съемки второй части фильма "Черная пантера" начнутся в июле в американском городе Атланта и продлятся более шести месяцев, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.В августе на 43-м году жизни после четырех лет борьбы с онкологическим заболеванием скончался американский актер Чедвик Боузман, который исполнял роль супергероя Черная пантера в кинематографической вселенной Marvel.Как отмечает издание, Marvel не дала комментариев Hollywood Reporter о запланированных на июль съемках сиквела и не раскрыла своих планов относительно того, как она планирует действовать без Боузмана. Однако в компании указали, что не будут использовать компьютерную графику для включения покойной звезды в фильм.Помимо этого, источники сообщили изданию, что мексиканский актер Теноч Уэрта ведет переговоры о роли одного из антагонистов во второй части фильма.Восемнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel "Черная пантера" вышла на экраны в 2018 году, главные роли в ней исполнили Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира. Фильм получил "Оскар" в категориях "Лучшая музыка к фильму", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучшая работа художника-постановщика".
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чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Съемки второй части фильма "Черная пантера" начнутся в июле в американском городе Атланта и продлятся более шести месяцев, сообщает
издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
В августе на 43-м году жизни после четырех лет борьбы с онкологическим заболеванием скончался американский актер Чедвик Боузман, который исполнял роль супергероя Черная пантера в кинематографической вселенной Marvel.
Как отмечает издание, Marvel не дала комментариев Hollywood Reporter о запланированных на июль съемках сиквела и не раскрыла своих планов относительно того, как она планирует действовать без Боузмана. Однако в компании указали
, что не будут использовать компьютерную графику для включения покойной звезды в фильм.
Помимо этого, источники сообщили изданию, что мексиканский актер Теноч Уэрта ведет переговоры о роли одного из антагонистов во второй части фильма.
Восемнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel "Черная пантера" вышла на экраны в 2018 году, главные роли в ней исполнили Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира. Фильм получил "Оскар" в категориях "Лучшая музыка к фильму", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучшая работа художника-постановщика".