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Экс-глава офиса Зеленского призвал Путина "сделать шаг назад"
Экс-глава офиса Зеленского призвал Путина "сделать шаг назад"
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к Владимиру Путину. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:21
2020-11-23T13:21
2020-11-23T14:26
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к Владимиру Путину.Ксения Собчак, которой Богдан давал интервью, поинтересовалась, что именно имел в виду экс-глава офиса Зеленского. По его словам, он говорил о переподписании Минских соглашений. Богдан также рассказал, что существует некий алгоритм действий, но не уточнил детали, объяснив это конфиденциальностью. Однако, отметил он, российский лидер знает об этом предложении.На вопрос ведущей, идет ли речь о "некоем компромиссе вместо Минских соглашений", Богдан ответил утвердительно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. Она приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта, однако после соглашений о перемирии перестрелки между сторонами продолжаются.Ранее контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в регионе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
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россия, андрей богдан, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, минск, оон, украина, в мире
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан
обратился к Владимиру Путину
.
"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира, всего населения, всех людей — это будет поступок сильного. Это будет как раз победа", — сказал Богдан.
Ксения Собчак, которой Богдан давал интервью, поинтересовалась, что именно имел в виду экс-глава офиса Зеленского. По его словам, он говорил о переподписании Минских соглашений.
Богдан также рассказал, что существует некий алгоритм действий, но не уточнил детали, объяснив это конфиденциальностью. Однако, отметил он, российский лидер знает об этом предложении.
На вопрос ведущей, идет ли речь о "некоем компромиссе вместо Минских соглашений", Богдан ответил утвердительно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе
обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске
контактной группы. Она приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта, однако после соглашений о перемирии перестрелки между сторонами продолжаются.
Ранее контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в регионе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.