https://ria.ru/20201123/bogdan-1585895695.html

Экс-глава офиса Зеленского призвал Путина "сделать шаг назад"

Экс-глава офиса Зеленского призвал Путина "сделать шаг назад"

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к Владимиру Путину. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:21

2020-11-23T13:21

2020-11-23T14:26

россия

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луганская народная республика

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оон

украина

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к Владимиру Путину.Ксения Собчак, которой Богдан давал интервью, поинтересовалась, что именно имел в виду экс-глава офиса Зеленского. По его словам, он говорил о переподписании Минских соглашений. Богдан также рассказал, что существует некий алгоритм действий, но не уточнил детали, объяснив это конфиденциальностью. Однако, отметил он, российский лидер знает об этом предложении.На вопрос ведущей, идет ли речь о "некоем компромиссе вместо Минских соглашений", Богдан ответил утвердительно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. Она приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта, однако после соглашений о перемирии перестрелки между сторонами продолжаются.Ранее контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в регионе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/gryzlov-1584188239.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

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