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В России заработает новая платформа онлайн-оформления услуг для бизнеса
В России заработает новая платформа онлайн-оформления услуг для бизнеса
Новая цифровая платформа, позволяющая оформлять в электронном виде запросы на получение государственных услуг и процедур для малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:57
2020-11-23T10:57
михаил мишустин
технологии
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новая цифровая платформа, позволяющая оформлять в электронном виде запросы на получение государственных услуг и процедур для малого и среднего бизнеса, заработает в ближайшее время, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще одна тема касается перевода в цифровой формат государственных услуг и административных процедур. Правительство расширяет перечень онлайн-сервисов, которые экспортеры смогут получить в одном окне. Все они станут доступны для предпринимателей в их личных кабинетах", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Сейчас информационная система работает в тестовом режиме, однако уже в ближайшее время новая цифровая платформа будет открыта для публичного доступа, отметил глава правительства. В числе новых сервисов - поиск зарубежных покупателей, а также формирование целого ряда аналитических отчетов о структуре и направлениях экспорта, добавил премьер.Кроме того, появится возможность в электронном виде обращаться за мерами государственной поддержки."В целом на первом этапе работы системы появится возможность оформлять электронные запросы по шести видам государственных услуг и процедур. Это позволит освободить малый и средний бизнес от многочисленного бумажного документооборота с различными ведомствами", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, технологии, экономика

В России заработает новая платформа онлайн-оформления услуг для бизнеса

10:57 23.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новая цифровая платформа, позволяющая оформлять в электронном виде запросы на получение государственных услуг и процедур для малого и среднего бизнеса, заработает в ближайшее время, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще одна тема касается перевода в цифровой формат государственных услуг и административных процедур. Правительство расширяет перечень онлайн-сервисов, которые экспортеры смогут получить в одном окне. Все они станут доступны для предпринимателей в их личных кабинетах", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Сейчас информационная система работает в тестовом режиме, однако уже в ближайшее время новая цифровая платформа будет открыта для публичного доступа, отметил глава правительства. В числе новых сервисов - поиск зарубежных покупателей, а также формирование целого ряда аналитических отчетов о структуре и направлениях экспорта, добавил премьер.
Кроме того, появится возможность в электронном виде обращаться за мерами государственной поддержки.
"В целом на первом этапе работы системы появится возможность оформлять электронные запросы по шести видам государственных услуг и процедур. Это позволит освободить малый и средний бизнес от многочисленного бумажного документооборота с различными ведомствами", - сказал Мишустин.
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Михаил МишустинТехнологииЭкономика
 
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