https://ria.ru/20201123/biznes-1585862291.html

В России заработает новая платформа онлайн-оформления услуг для бизнеса

В России заработает новая платформа онлайн-оформления услуг для бизнеса

Новая цифровая платформа, позволяющая оформлять в электронном виде запросы на получение государственных услуг и процедур для малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:57

2020-11-23T10:57

2020-11-23T10:57

михаил мишустин

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585858284_0:0:3174:1786_1400x0_80_0_0_5ba2b08bd09484441653759cda57b6a9.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новая цифровая платформа, позволяющая оформлять в электронном виде запросы на получение государственных услуг и процедур для малого и среднего бизнеса, заработает в ближайшее время, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще одна тема касается перевода в цифровой формат государственных услуг и административных процедур. Правительство расширяет перечень онлайн-сервисов, которые экспортеры смогут получить в одном окне. Все они станут доступны для предпринимателей в их личных кабинетах", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Сейчас информационная система работает в тестовом режиме, однако уже в ближайшее время новая цифровая платформа будет открыта для публичного доступа, отметил глава правительства. В числе новых сервисов - поиск зарубежных покупателей, а также формирование целого ряда аналитических отчетов о структуре и направлениях экспорта, добавил премьер.Кроме того, появится возможность в электронном виде обращаться за мерами государственной поддержки."В целом на первом этапе работы системы появится возможность оформлять электронные запросы по шести видам государственных услуг и процедур. Это позволит освободить малый и средний бизнес от многочисленного бумажного документооборота с различными ведомствами", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20201118/biznes-1585109775.html

https://ria.ru/20201113/biznes-1584456599.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, технологии, экономика