https://ria.ru/20201123/bezhentsy-1585924190.html
В Карабах за сутки вернулись 2334 беженца
В Карабах за сутки вернулись 2334 беженца
За сутки в Нагорный Карабах вернулись 2334 беженца, всего в места проживания при содействии миротворцев вернулось уже более 11 тысяч жителей, сообщил... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:33
2020-11-23T15:33
2020-11-23T15:33
ситуация в нагорном карабахе
игорь конашенков
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
армения
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За сутки в Нагорный Карабах вернулись 2334 беженца, всего в места проживания при содействии миротворцев вернулось уже более 11 тысяч жителей, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев. За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 11 тысяч жителей Нагорного Карабаха", - сказал он.
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нагорный карабах
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игорь конашенков, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), армения, в мире