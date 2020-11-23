https://ria.ru/20201123/bezhentsy-1585924190.html

В Карабах за сутки вернулись 2334 беженца

В Карабах за сутки вернулись 2334 беженца

За сутки в Нагорный Карабах вернулись 2334 беженца, всего в места проживания при содействии миротворцев вернулось уже более 11 тысяч жителей, сообщил... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:33

2020-11-23T15:33

2020-11-23T15:33

ситуация в нагорном карабахе

игорь конашенков

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

армения

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За сутки в Нагорный Карабах вернулись 2334 беженца, всего в места проживания при содействии миротворцев вернулось уже более 11 тысяч жителей, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев. За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 11 тысяч жителей Нагорного Карабаха", - сказал он.

https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html

нагорный карабах

армения

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игорь конашенков, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), армения, в мире