https://ria.ru/20201123/bayden-1585879139.html

В Кремле уточнили, когда Путин поздравит Байдена

В Кремле уточнили, когда Путин поздравит Байдена

Прежде чем президент РФ Владимир Путин поздравит Джо Байдена, надо дождаться официального объявления о победе на выборах президента США и итогов судебных исков, РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:19

2020-11-23T12:19

2020-11-23T12:27

дональд трамп

выборы президента сша — 2020

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Прежде чем президент РФ Владимир Путин поздравит Джо Байдена, надо дождаться официального объявления о победе на выборах президента США и итогов судебных исков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что хочет дождаться завершения всех юридических вопросов выборов в США.Отвечая на уточнение журналиста о том, ожидают ли в Кремле подведения итогов судебных разбирательств, пресс-секретарь подтвердил, что "они должны завершиться"."Здесь в данном случае это фигура речи", - ответил Песков на вопрос, откуда у президента информация по поводу поздравлений с победой в адрес Хиллари Клинтон во время предыдущих выборов.В прошлый раз, как напомнил пресс-секретарь Путина, "все прогнозы всех американистов, социологов и так далее свидетельствовали о том, что побеждает Хилари Клинтон"."Именно это имел в виду президент. И действительно, все фактически говорили об этом как о свершившемся факте. Но произошло по-другому", - уточнил Песков.Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов.

https://ria.ru/20201122/inauguratsiya-1585810366.html

https://ria.ru/20201122/tramp-1585742717.html

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дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, в мире