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В Кремле уточнили, когда Путин поздравит Байдена
В Кремле уточнили, когда Путин поздравит Байдена
Прежде чем президент РФ Владимир Путин поздравит Джо Байдена, надо дождаться официального объявления о победе на выборах президента США и итогов судебных исков, РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:19
2020-11-23T12:19
2020-11-23T12:27
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
джо байден
дмитрий песков
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в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Прежде чем президент РФ Владимир Путин поздравит Джо Байдена, надо дождаться официального объявления о победе на выборах президента США и итогов судебных исков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что хочет дождаться завершения всех юридических вопросов выборов в США.Отвечая на уточнение журналиста о том, ожидают ли в Кремле подведения итогов судебных разбирательств, пресс-секретарь подтвердил, что "они должны завершиться"."Здесь в данном случае это фигура речи", - ответил Песков на вопрос, откуда у президента информация по поводу поздравлений с победой в адрес Хиллари Клинтон во время предыдущих выборов.В прошлый раз, как напомнил пресс-секретарь Путина, "все прогнозы всех американистов, социологов и так далее свидетельствовали о том, что побеждает Хилари Клинтон"."Именно это имел в виду президент. И действительно, все фактически говорили об этом как о свершившемся факте. Но произошло по-другому", - уточнил Песков.Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов.
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дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, в мире
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Прежде чем президент РФ Владимир Путин
поздравит Джо Байдена
, надо дождаться официального объявления о победе на выборах президента США и итогов судебных исков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
Ранее Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что хочет дождаться завершения всех юридических вопросов выборов в США.
"Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но пока, очевидно, что пока этого не произошло", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, кто должен сказать последнее слово, чтобы в Кремле посчитали информацию официальной.
Отвечая на уточнение журналиста о том, ожидают ли в Кремле подведения итогов судебных разбирательств, пресс-секретарь подтвердил, что "они должны завершиться".
"Здесь в данном случае это фигура речи", - ответил Песков на вопрос, откуда у президента информация по поводу поздравлений с победой в адрес Хиллари Клинтон во время предыдущих выборов.
В прошлый раз, как напомнил пресс-секретарь Путина, "все прогнозы всех американистов, социологов и так далее свидетельствовали о том, что побеждает Хилари Клинтон".
"Именно это имел в виду президент. И действительно, все фактически говорили об этом как о свершившемся факте. Но произошло по-другому", - уточнил Песков.
Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп
оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов.