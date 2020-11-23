https://ria.ru/20201123/batareya-1585831209.html

Эксперт рассказал, как пользователи сокращают срок работы смартфона

Эксперт рассказал, как пользователи сокращают срок работы смартфона

Для того чтобы работа смартфона завершилась быстрее, чем мы ожидаем, достаточно вывести из строя аккумулятор — он практически не подлежит самостоятельной... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T03:23

2020-11-23T03:23

2020-11-23T09:14

смартфоны

цифровой гражданин

владимир гриценко

технологии

общество

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Перечислены ошибки россиян, снижающие срок жизни смартфона

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Для того чтобы работа смартфона завершилась быстрее, чем мы ожидаем, достаточно вывести из строя аккумулятор — он практически не подлежит самостоятельной замене, поэтому многие предпочитают просто поменять устройство, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. Со временем может выйти из строя и другая важная деталь — OLED-экран. Он выгорает, если работает на повышенной яркости, через три-четыре года. Это тоже повод для замены устройства.Если вы часто роняете телефон, следует воспользоваться специальными чехлами и защитным стеклом, хотя у последнего есть свои минусы. Что касается батареи, то следует избегать ее полного разряда и использовать режим сбережения ресурса, подытожил он.

https://ria.ru/20201115/vyklyuchenie-1584670396.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смартфоны, цифровой гражданин, владимир гриценко, технологии, общество