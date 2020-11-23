Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/banki-1585837388.html
Аналитики прогнозируют лишение лицензий 35 банков в России
Аналитики прогнозируют лишение лицензий 35 банков в России
За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, установили специалисты рейтингового агентства "Эксперт РА". РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T05:53
2020-11-23T05:53
эксперт ра
центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/94193/30/941933065_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_aaaf434d10a226ae514c4bb9fc919708.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, установили специалисты рейтингового агентства "Эксперт РА".Аналитики отметили, что для восстановления прибыли банков необходимо не менее года.Как утверждают эксперты, сейчас нет признаков улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам банков.Аналитики подчеркнули, что сейчас запас прочности кредитных организаций остается в рискованном положении, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год.Центробанк в 2018 году отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в прошлом году их лишилось 28 банков.В конце августа рейтинговое агентство "Эксперт РА" спрогнозировало ускорение отзыва лицензий у российских кредитных организаций Банком России. По расчетам экспертов, в зоне риска находились до 36 банков.Специалисты также отмечали, что может возрасти число аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций.
https://ria.ru/20200721/1574624344.html
https://realty.ria.ru/20201001/ipoteka-1578029290.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/94193/30/941933065_113:0:1888:1331_1400x0_80_0_0_5bb40225d89a313816b5bbce217f7856.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика

Аналитики прогнозируют лишение лицензий 35 банков в России

05:53 23.11.2020
 
© Fotolia / Kautz15 Финансовые расчеты
Финансовые расчеты - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Fotolia / Kautz15
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, установили специалисты рейтингового агентства "Эксперт РА".
Аналитики отметили, что для восстановления прибыли банков необходимо не менее года.
"До 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", — отмечается в аналитической работе, составленной специалистами.
Как утверждают эксперты, сейчас нет признаков улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам банков.
Аналитики подчеркнули, что сейчас запас прочности кредитных организаций остается в рискованном положении, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 06:05
Исследование: российские банки ужесточили выдачу кредитных карт
Центробанк в 2018 году отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в прошлом году их лишилось 28 банков.
В конце августа рейтинговое агентство "Эксперт РА" спрогнозировало ускорение отзыва лицензий у российских кредитных организаций Банком России. По расчетам экспертов, в зоне риска находились до 36 банков.
Специалисты также отмечали, что может возрасти число аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций.
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 05:18Льготная ипотека
Российские банки рассчитывают на продление льготной ипотеки
 
Эксперт РАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В России провели более 72,9 миллиона тестов на коронавирус
09:30Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга
09:19В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
09:19Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах
09:17Россияне назвали самую непрестижную работу
09:13В США неизвестный совершил нападение в церкви, два человека погибли
09:09Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году
09:05Эксперты выяснили, какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"
09:04В Москве 5064 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:00Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта
08:53Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
08:49В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве мальчика
08:38СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске
08:29Девочка, спасенная из ушедшей под лед машины в Югре, пошла на поправку
08:26Власти Колымы объяснили высокие зарплаты жителей
08:16Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы
08:10Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России
08:07Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник
08:03СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН
07:49Мост на остров Русский будет закрыт еще два дня
Лента новостейМолния