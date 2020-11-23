https://ria.ru/20201123/banki-1585837388.html
Аналитики прогнозируют лишение лицензий 35 банков в России
Аналитики прогнозируют лишение лицензий 35 банков в России
За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, установили специалисты рейтингового агентства "Эксперт РА". РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T05:53
2020-11-23T05:53
2020-11-23T05:53
эксперт ра
центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, установили специалисты рейтингового агентства "Эксперт РА".Аналитики отметили, что для восстановления прибыли банков необходимо не менее года.Как утверждают эксперты, сейчас нет признаков улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам банков.Аналитики подчеркнули, что сейчас запас прочности кредитных организаций остается в рискованном положении, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год.Центробанк в 2018 году отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в прошлом году их лишилось 28 банков.В конце августа рейтинговое агентство "Эксперт РА" спрогнозировало ускорение отзыва лицензий у российских кредитных организаций Банком России. По расчетам экспертов, в зоне риска находились до 36 банков.Специалисты также отмечали, что может возрасти число аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций.
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эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, установили специалисты рейтингового агентства "Эксперт РА
".
Аналитики отметили, что для восстановления прибыли банков необходимо не менее года.
"До 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", — отмечается в аналитической работе, составленной специалистами.
Как утверждают эксперты, сейчас нет признаков улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам банков.
Аналитики подчеркнули, что сейчас запас прочности кредитных организаций остается в рискованном положении, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год.
Центробанк
в 2018 году отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в прошлом году их лишилось 28 банков.
В конце августа рейтинговое агентство "Эксперт РА
" спрогнозировало ускорение отзыва лицензий у российских кредитных организаций Банком России. По расчетам экспертов, в зоне риска находились до 36 банков.
Специалисты также отмечали, что может возрасти число аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций.