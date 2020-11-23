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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Миротворцы сопроводили 32 автобуса с беженцами в Степанакерт
Миротворцы сопроводили 32 автобуса с беженцами в Степанакерт
Около 1,3 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T22:42
2020-11-23T22:46
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
степанакерт
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 1,3 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что колонну сопровождали российские миротворцы и военная полиция.
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армения, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, в мире

Миротворцы сопроводили 32 автобуса с беженцами в Степанакерт

22:42 23.11.2020 (обновлено: 22:46 23.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении
Беженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 1,3 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.

"Двадцать третьего ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 32 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах около 1300 человек", - говорится в сообщении.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Отмечается, что колонну сопровождали российские миротворцы и военная полиция.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАрменияРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СтепанакертВ мире
 
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