https://ria.ru/20201123/avtobusy-1585999771.html
Миротворцы сопроводили 32 автобуса с беженцами в Степанакерт
Миротворцы сопроводили 32 автобуса с беженцами в Степанакерт
Около 1,3 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T22:42
2020-11-23T22:42
2020-11-23T22:46
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
степанакерт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585541580_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_bc470a8a262d1d4eec1bfa54ef799634.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 1,3 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что колонну сопровождали российские миротворцы и военная полиция.
армения
россия
степанакерт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585541580_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_6f1b9cc29d5d32766bad8f39edbc6ece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, в мире