Миротворцы сопроводили 32 автобуса с беженцами в Степанакерт

"Двадцать третьего ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 32 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах около 1300 человек", - говорится в сообщении.