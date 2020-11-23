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Житель Белоруссии хотел обокрасть микроавтобус, но в нем оказался ОМОН
Житель Белоруссии хотел обокрасть микроавтобус, но в нем оказался ОМОН
Мужчина попытался проникнуть в припаркованный на улице в белорусском Бресте микроавтобус, но в нем оказались сотрудники ОМОНа, злоумышленник был задержан,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:42
2020-11-23T13:42
омон россии
брестская область
брест
происшествия
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Мужчина попытался проникнуть в припаркованный на улице в белорусском Бресте микроавтобус, но в нем оказались сотрудники ОМОНа, злоумышленник был задержан, сообщается на сайте УВД Брестской области.Согласно сообщению, 43-летний житель Бреста, освободившись из мест лишения свободы, "вновь принялся "зарабатывать" мелкими кражами". "Вечером, употребив "для храбрости" немного спиртного, он вышел "на дело". Прохаживаясь у припаркованных на улице машин, брестчанин стал проверять надежность их замков", - говорится в сообщении.В УВД добавили, что из одной машины, которая оказалась незапертой, он похитил очки, FM-модулятор и флэш-карту, а затем "продолжил свои "прогулки".Однако, по данным УВД, до этого его поведение привлекло внимание другого сотрудника ОМОНа, находившегося в автомобиле поблизости. В частности, его смутило то, что мужчина в темное время суток был в солнечных очках и вел себя очень осторожно. "А когда он "случайно" заглянул в служебный автомобиль, сомнений не осталось: это автомобильный воришка. Мы его задержали", - приводятся в сообщении слова одного из сотрудников ОМОНа.В итоге мужчина был доставлен в отделение милиции, при нем находилось ранее похищенное из легкового автомобиля имущество. Вещи вернули хозяйке на следующий день, отметили в УВД.
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омон россии, брестская область, брест, происшествия

Житель Белоруссии хотел обокрасть микроавтобус, но в нем оказался ОМОН

13:42 23.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста "Марш народовластия" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста Марш народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Мужчина попытался проникнуть в припаркованный на улице в белорусском Бресте микроавтобус, но в нем оказались сотрудники ОМОНа, злоумышленник был задержан, сообщается на сайте УВД Брестской области.
Согласно сообщению, 43-летний житель Бреста, освободившись из мест лишения свободы, "вновь принялся "зарабатывать" мелкими кражами". "Вечером, употребив "для храбрости" немного спиртного, он вышел "на дело". Прохаживаясь у припаркованных на улице машин, брестчанин стал проверять надежность их замков", - говорится в сообщении.
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В УВД добавили, что из одной машины, которая оказалась незапертой, он похитил очки, FM-модулятор и флэш-карту, а затем "продолжил свои "прогулки".
"Брестчанин увидел микроавтобус. Подошел, привычно дернул за ручку. Дверь открылась. Он шагнул в салон и увидел… сотрудников ОМОНа. Микроавтобус был служебным автомобилем отряда милиции особого назначения. Мужчина не растерялся и сказал присутствующим, будто он ошибся автомобилем", - отмечается в сообщении.
Однако, по данным УВД, до этого его поведение привлекло внимание другого сотрудника ОМОНа, находившегося в автомобиле поблизости. В частности, его смутило то, что мужчина в темное время суток был в солнечных очках и вел себя очень осторожно. "А когда он "случайно" заглянул в служебный автомобиль, сомнений не осталось: это автомобильный воришка. Мы его задержали", - приводятся в сообщении слова одного из сотрудников ОМОНа.
В итоге мужчина был доставлен в отделение милиции, при нем находилось ранее похищенное из легкового автомобиля имущество. Вещи вернули хозяйке на следующий день, отметили в УВД.
 
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