https://ria.ru/20201123/avto-1585857002.html

Сбивший насмерть отца с сыном водитель Хабаровска получил срок

Сбивший насмерть отца с сыном водитель Хабаровска получил срок

Центральный районный суд Хабаровска приговорил водителя, который на своем авто сбил отца и его 5-летнего сына, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:30

2020-11-23T10:30

2020-11-23T11:11

александр щербаков

хабаровск

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585863290_0:25:1280:745_1400x0_80_0_0_658021e997f6fe8d4d495aff8bfb40e4.jpg

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска приговорил водителя, который на своем авто сбил отца и его 5-летнего сына, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Хабаровского края.Зампрокурора Хабаровского края Александр Щербаков поддержал гособвинение в отношении 41-летнего Анатолия Гусарова, сбившего на своем автомобиле мужчину и его сына на остановке "Павловича" в Хабаровске (пункт "а" часть 6 ст. 264 УК РФ).Судом установлено, что 6 июня нетрезвый шофер Toyota Premio на высокой скорости не справился с управлением, не остановился на запрещающий сигнал светофора, выехал за пределы проезжей части. Автомобиль перевернулся и сбил отца с 5-летним сыном, ожидавших автобус. Мальчик погиб на месте. Его отец, не приходя в сознание, через некоторое время умер в больнице.Обвиняемый вину в совершении преступлений признал. Приговор в законную силу не вступил.Ранее обвиняемый дважды – в 2010 и 2015 годах - был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Помимо этого, неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение других правил дорожного движения.

https://ria.ru/20201122/dtp-1585825193.html

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр щербаков, хабаровск, хабаровский край, происшествия