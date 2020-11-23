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Сбивший насмерть отца с сыном водитель Хабаровска получил срок
Сбивший насмерть отца с сыном водитель Хабаровска получил срок
Центральный районный суд Хабаровска приговорил водителя, который на своем авто сбил отца и его 5-летнего сына, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:30
2020-11-23T11:11
александр щербаков
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска приговорил водителя, который на своем авто сбил отца и его 5-летнего сына, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Хабаровского края.Зампрокурора Хабаровского края Александр Щербаков поддержал гособвинение в отношении 41-летнего Анатолия Гусарова, сбившего на своем автомобиле мужчину и его сына на остановке "Павловича" в Хабаровске (пункт "а" часть 6 ст. 264 УК РФ).Судом установлено, что 6 июня нетрезвый шофер Toyota Premio на высокой скорости не справился с управлением, не остановился на запрещающий сигнал светофора, выехал за пределы проезжей части. Автомобиль перевернулся и сбил отца с 5-летним сыном, ожидавших автобус. Мальчик погиб на месте. Его отец, не приходя в сознание, через некоторое время умер в больнице.Обвиняемый вину в совершении преступлений признал. Приговор в законную силу не вступил.Ранее обвиняемый дважды – в 2010 и 2015 годах - был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Помимо этого, неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение других правил дорожного движения.
https://ria.ru/20201122/dtp-1585825193.html
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александр щербаков, хабаровск, хабаровский край, происшествия

Сбивший насмерть отца с сыном водитель Хабаровска получил срок

10:30 23.11.2020 (обновлено: 11:11 23.11.2020)
 
© Фото : СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАОДТП в Хабаровске, повлекшее смерть мужчины и его 5-летнего сына
ДТП в Хабаровске, повлекшее смерть мужчины и его 5-летнего сына - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска приговорил водителя, который на своем авто сбил отца и его 5-летнего сына, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Зампрокурора Хабаровского края Александр Щербаков поддержал гособвинение в отношении 41-летнего Анатолия Гусарова, сбившего на своем автомобиле мужчину и его сына на остановке "Павловича" в Хабаровске (пункт "а" часть 6 ст. 264 УК РФ).
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Судом установлено, что 6 июня нетрезвый шофер Toyota Premio на высокой скорости не справился с управлением, не остановился на запрещающий сигнал светофора, выехал за пределы проезжей части. Автомобиль перевернулся и сбил отца с 5-летним сыном, ожидавших автобус. Мальчик погиб на месте. Его отец, не приходя в сознание, через некоторое время умер в больнице.
"Суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года", - сообщает региональное ведомство.
Обвиняемый вину в совершении преступлений признал. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее обвиняемый дважды – в 2010 и 2015 годах - был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Помимо этого, неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение других правил дорожного движения.
 
Александр ЩербаковХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
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