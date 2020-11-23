https://ria.ru/20201123/avto-1585857002.html
Сбивший насмерть отца с сыном водитель Хабаровска получил срок
Сбивший насмерть отца с сыном водитель Хабаровска получил срок
Центральный районный суд Хабаровска приговорил водителя, который на своем авто сбил отца и его 5-летнего сына, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:30
2020-11-23T10:30
2020-11-23T11:11
александр щербаков
хабаровск
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585863290_0:25:1280:745_1400x0_80_0_0_658021e997f6fe8d4d495aff8bfb40e4.jpg
ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска приговорил водителя, который на своем авто сбил отца и его 5-летнего сына, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Хабаровского края.Зампрокурора Хабаровского края Александр Щербаков поддержал гособвинение в отношении 41-летнего Анатолия Гусарова, сбившего на своем автомобиле мужчину и его сына на остановке "Павловича" в Хабаровске (пункт "а" часть 6 ст. 264 УК РФ).Судом установлено, что 6 июня нетрезвый шофер Toyota Premio на высокой скорости не справился с управлением, не остановился на запрещающий сигнал светофора, выехал за пределы проезжей части. Автомобиль перевернулся и сбил отца с 5-летним сыном, ожидавших автобус. Мальчик погиб на месте. Его отец, не приходя в сознание, через некоторое время умер в больнице.Обвиняемый вину в совершении преступлений признал. Приговор в законную силу не вступил.Ранее обвиняемый дважды – в 2010 и 2015 годах - был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Помимо этого, неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение других правил дорожного движения.
https://ria.ru/20201122/dtp-1585825193.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585863290_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_f0bcaefeed9bdd4b48ca1db31d2b2a74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр щербаков, хабаровск, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости.
Центральный районный суд Хабаровска
приговорил водителя, который на своем авто сбил отца и его 5-летнего сына, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Хабаровского края
.
Зампрокурора Хабаровского края Александр Щербаков
поддержал гособвинение в отношении 41-летнего Анатолия Гусарова, сбившего на своем автомобиле мужчину и его сына на остановке "Павловича" в Хабаровске (пункт "а" часть 6 ст. 264 УК РФ).
Судом установлено, что 6 июня нетрезвый шофер Toyota Premio на высокой скорости не справился с управлением, не остановился на запрещающий сигнал светофора, выехал за пределы проезжей части. Автомобиль перевернулся и сбил отца с 5-летним сыном, ожидавших автобус. Мальчик погиб на месте. Его отец, не приходя в сознание, через некоторое время умер в больнице.
"Суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года", - сообщает региональное ведомство.
Обвиняемый вину в совершении преступлений признал. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее обвиняемый дважды – в 2010 и 2015 годах - был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Помимо этого, неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение других правил дорожного движения.