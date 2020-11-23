https://ria.ru/20201123/armeniya-1585902615.html

Замминистра обороны Армении освобожден от должности

Замминистра обороны Армении освобожден от должности

Замминистра обороны Армении Габриел Балаян освобожден от занимаемой должности, заявил глава парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян в понедельник на... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:57

2020-11-23T13:57

2020-11-23T18:12

обострение конфликта в нагорном карабахе

никол пашинян

баку

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Замминистра обороны Армении Габриел Балаян освобожден от занимаемой должности, заявил глава парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян в понедельник на встрече с митингующими перед зданием минобороны.Как передает Sputnik Армения, в понедельник перед зданием минобороны состоялась акция протеста родственников военнослужащих, без вести пропавших в Карабахе. Один из демонстрантов спросил Кочаряна, почему к ним не выходит Балаян."Балаян снят с должности", - приводит Sputnik слова Кочаряна.Как отмечает агентство, в ответ мужчина потребовал все равно вызвать Балаяна на встречу с протестующими. "Если хотите, позовем", - сказал Кочарян.Ранее президент Армении уволил министра обороны Давида Тонояна, назначив на этот пост главного советника премьера Вагаршака Арутюняна.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/pashinyan-1585876606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, никол пашинян, баку, армения, в мире