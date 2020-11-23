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Замминистра обороны Армении освобожден от должности
Замминистра обороны Армении освобожден от должности
Замминистра обороны Армении Габриел Балаян освобожден от занимаемой должности, заявил глава парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян в понедельник на... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:57
2020-11-23T18:12
обострение конфликта в нагорном карабахе
никол пашинян
баку
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Замминистра обороны Армении Габриел Балаян освобожден от занимаемой должности, заявил глава парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян в понедельник на встрече с митингующими перед зданием минобороны.Как передает Sputnik Армения, в понедельник перед зданием минобороны состоялась акция протеста родственников военнослужащих, без вести пропавших в Карабахе. Один из демонстрантов спросил Кочаряна, почему к ним не выходит Балаян."Балаян снят с должности", - приводит Sputnik слова Кочаряна.Как отмечает агентство, в ответ мужчина потребовал все равно вызвать Балаяна на встречу с протестующими. "Если хотите, позовем", - сказал Кочарян.Ранее президент Армении уволил министра обороны Давида Тонояна, назначив на этот пост главного советника премьера Вагаршака Арутюняна.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
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обострение конфликта в нагорном карабахе, никол пашинян, баку, армения, в мире

Замминистра обороны Армении освобожден от должности

13:57 23.11.2020 (обновлено: 18:12 23.11.2020)
 
© Фото : Министерство Обороны Республики АрменияЗдание Министерства обороны Республики Армения
Здание Министерства обороны Республики Армения - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Замминистра обороны Армении Габриел Балаян освобожден от занимаемой должности, заявил глава парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян в понедельник на встрече с митингующими перед зданием минобороны.
Как передает Sputnik Армения, в понедельник перед зданием минобороны состоялась акция протеста родственников военнослужащих, без вести пропавших в Карабахе. Один из демонстрантов спросил Кочаряна, почему к ним не выходит Балаян.
"Балаян снят с должности", - приводит Sputnik слова Кочаряна.
Как отмечает агентство, в ответ мужчина потребовал все равно вызвать Балаяна на встречу с протестующими. "Если хотите, позовем", - сказал Кочарян.
Ранее президент Армении уволил министра обороны Давида Тонояна, назначив на этот пост главного советника премьера Вагаршака Арутюняна.
Бывший депутат, член партии АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян выступает на митинге оппозиции на Площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 12:06
"Объявляю голодовку". В Армении политик требует отставки Пашиняна
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Обострение конфликта в Нагорном КарабахеНикол ПашинянБакуАрменияВ мире
 
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