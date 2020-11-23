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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201123/arkhyz-1585879414.html
КЧР представила воду "Архыз" как свой бренд в конкурсе "Вкусы России"
КЧР представила воду "Архыз" как свой бренд в конкурсе "Вкусы России"
2020-11-23T12:20
2020-11-23T13:40
карачаево-черкесская республика
архыз
общество
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ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. Карачаево-Черкесия представила воду "Архыз" в качестве своего бренда на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщили в пресс-службе главы КЧР.Минеральная вода "Архыз" добывается в одноименном поселке на высоте 1507 м над уровнем моря. "Проходя через естественный горный фильтр, она слабо минерализуется, обретая безупречный вкус и дополнительные полезные свойства, а бактериологическая чистота внутри скважины аналогична чистоте вакуума", - говорится в сообщении.Конкурс призван открыть региональным гастрономическим брендам дорогу к широкому потребителю, показать потенциал их развития и познакомить людей с разнообразием уникальных российских вкусов.Регионы могут поддержать свои бренды на сайте вкусыроссии.рф до 2 декабря.
https://ria.ru/20201120/arkhyz-1585588431.html
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архыз, общество

КЧР представила воду "Архыз" как свой бренд в конкурсе "Вкусы России"

12:20 23.11.2020 (обновлено: 13:40 23.11.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГорный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике
Горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесской республике - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. Карачаево-Черкесия представила воду "Архыз" в качестве своего бренда на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщили в пресс-службе главы КЧР.
Минеральная вода "Архыз" добывается в одноименном поселке на высоте 1507 м над уровнем моря. "Проходя через естественный горный фильтр, она слабо минерализуется, обретая безупречный вкус и дополнительные полезные свойства, а бактериологическая чистота внутри скважины аналогична чистоте вакуума", - говорится в сообщении.
Конкурс призван открыть региональным гастрономическим брендам дорогу к широкому потребителю, показать потенциал их развития и познакомить людей с разнообразием уникальных российских вкусов.
Регионы могут поддержать свои бренды на сайте вкусыроссии.рф до 2 декабря.
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Архыз - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 18:40Карачаево-Черкесская Республика
На курорте Архыз в КЧР зимний сезон откроется в конце ноября
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаАрхызОбщество
 
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