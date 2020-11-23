https://ria.ru/20201123/arkhyz-1585879414.html

КЧР представила воду "Архыз" как свой бренд в конкурсе "Вкусы России"

КЧР представила воду "Архыз" как свой бренд в конкурсе "Вкусы России"

2020-11-23T12:20

2020-11-23T12:20

2020-11-23T13:40

карачаево-черкесская республика

архыз

общество

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ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. Карачаево-Черкесия представила воду "Архыз" в качестве своего бренда на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщили в пресс-службе главы КЧР.Минеральная вода "Архыз" добывается в одноименном поселке на высоте 1507 м над уровнем моря. "Проходя через естественный горный фильтр, она слабо минерализуется, обретая безупречный вкус и дополнительные полезные свойства, а бактериологическая чистота внутри скважины аналогична чистоте вакуума", - говорится в сообщении.Конкурс призван открыть региональным гастрономическим брендам дорогу к широкому потребителю, показать потенциал их развития и познакомить людей с разнообразием уникальных российских вкусов.Регионы могут поддержать свои бренды на сайте вкусыроссии.рф до 2 декабря.

https://ria.ru/20201120/arkhyz-1585588431.html

архыз

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архыз, общество