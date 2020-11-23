https://ria.ru/20201123/arkhyz-1585879414.html
КЧР представила воду "Архыз" как свой бренд в конкурсе "Вкусы России"
КЧР представила воду "Архыз" как свой бренд в конкурсе "Вкусы России"
2020-11-23T12:20
2020-11-23T12:20
2020-11-23T13:40
карачаево-черкесская республика
архыз
общество
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ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. Карачаево-Черкесия представила воду "Архыз" в качестве своего бренда на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщили в пресс-службе главы КЧР.Минеральная вода "Архыз" добывается в одноименном поселке на высоте 1507 м над уровнем моря. "Проходя через естественный горный фильтр, она слабо минерализуется, обретая безупречный вкус и дополнительные полезные свойства, а бактериологическая чистота внутри скважины аналогична чистоте вакуума", - говорится в сообщении.Конкурс призван открыть региональным гастрономическим брендам дорогу к широкому потребителю, показать потенциал их развития и познакомить людей с разнообразием уникальных российских вкусов.Регионы могут поддержать свои бренды на сайте вкусыроссии.рф до 2 декабря.
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РИА Новости
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РИА Новости
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архыз, общество
ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости.
Карачаево-Черкесия представила воду "Архыз"
в качестве своего бренда на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщили в пресс-службе главы КЧР.
Минеральная вода "Архыз" добывается в одноименном поселке на высоте 1507 м над уровнем моря. "Проходя через естественный горный фильтр, она слабо минерализуется, обретая безупречный вкус и дополнительные полезные свойства, а бактериологическая чистота внутри скважины аналогична чистоте вакуума", - говорится в сообщении.
Конкурс призван открыть региональным гастрономическим брендам дорогу к широкому потребителю, показать потенциал их развития и познакомить людей с разнообразием уникальных российских вкусов.
Регионы могут поддержать свои бренды на сайте вкусыроссии.рф до 2 декабря.