Источник в МИД Турции сообщил о вызове посла Италии из-за ареста судна
20:27 23.11.2020 (обновлено: 20:29 23.11.2020)
Как ранее заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, Турция протестует в связи с досмотром ее грузового судна MV Roseline A в Средиземном море экипажем немецкого военного корабля Hamburg.
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"Сегодня посол Италии и поверенный в делах ФРГ были вызваны в наше министерство, где им выразили протест в связи с досмотром без разрешения нашей страны торгового судна MV Roseline A. Им вручили ноты, в которых указывается на незаконность этих действий и на наши права на возмещение ущерба", - сообщил агентству источник.
Он добавил, что в МИД Турции в связи с этим инцидентом также был вызван посол ЕС в Анкаре.
Евросоюз 31 марта запустил новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Обо всех нарушениях эмбарго европейцы информируют ООН. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать установлению мира в этой стране. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.
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Однако IRINI неоднократно подвергалась критике из-за неспособности препятствовать поставкам оружия в Ливию. В середине июня корабли европейских военных, участвующие в операции IRINI, попытались досмотреть грузовое судно под флагом Танзании, которое шло под охраной кораблей турецких ВМС. Турецкая сторона в возможности досмотра судна отказала.
Участники совместной ливийской военной комиссии на переговорах в Женеве 23 октября достигли соглашения о прекращении огня в Ливии, которое вступило в силу немедленно, а также договорились, что все иностранные боевики должны покинуть страну в течение трех месяцев. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, определенные ООН как террористические. Создается совместная полицейская группировка для контроля за соблюдением безопасности.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаейза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.