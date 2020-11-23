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Источник в МИД Турции сообщил о вызове посла Италии из-за ареста судна
Источник в МИД Турции сообщил о вызове посла Италии из-за ареста судна
Посол Италии и поверенный в делах Германии в Анкаре вызваны в МИД Турции в связи с досмотром турецкого грузового судна в Средиземном море в рамках миссии ЕС по... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:27
2020-11-23T20:29
хами аксой
халифа хафтар
евросоюз
мид турции
триполи
ливия
оон
италия
в мире
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Посол Италии и поверенный в делах Германии в Анкаре вызваны в МИД Турции в связи с досмотром турецкого грузового судна в Средиземном море в рамках миссии ЕС по контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию, сообщил источник в МИД республики.Как ранее заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, Турция протестует в связи с досмотром ее грузового судна MV Roseline A в Средиземном море экипажем немецкого военного корабля Hamburg.Он добавил, что в МИД Турции в связи с этим инцидентом также был вызван посол ЕС в Анкаре.Евросоюз 31 марта запустил новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Обо всех нарушениях эмбарго европейцы информируют ООН. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать установлению мира в этой стране. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.Однако IRINI неоднократно подвергалась критике из-за неспособности препятствовать поставкам оружия в Ливию. В середине июня корабли европейских военных, участвующие в операции IRINI, попытались досмотреть грузовое судно под флагом Танзании, которое шло под охраной кораблей турецких ВМС. Турецкая сторона в возможности досмотра судна отказала.Участники совместной ливийской военной комиссии на переговорах в Женеве 23 октября достигли соглашения о прекращении огня в Ливии, которое вступило в силу немедленно, а также договорились, что все иностранные боевики должны покинуть страну в течение трех месяцев. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, определенные ООН как террористические. Создается совместная полицейская группировка для контроля за соблюдением безопасности.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаейза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
https://ria.ru/20201119/turtsiya-1585310935.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/turtsiya-1585088816.html
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хами аксой, халифа хафтар, евросоюз, мид турции, триполи, ливия, оон, италия, в мире

Источник в МИД Турции сообщил о вызове посла Италии из-за ареста судна

20:27 23.11.2020 (обновлено: 20:29 23.11.2020)
 
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Посол Италии и поверенный в делах Германии в Анкаре вызваны в МИД Турции в связи с досмотром турецкого грузового судна в Средиземном море в рамках миссии ЕС по контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию, сообщил источник в МИД республики.
Как ранее заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, Турция протестует в связи с досмотром ее грузового судна MV Roseline A в Средиземном море экипажем немецкого военного корабля Hamburg.
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"Сегодня посол Италии и поверенный в делах ФРГ были вызваны в наше министерство, где им выразили протест в связи с досмотром без разрешения нашей страны торгового судна MV Roseline A. Им вручили ноты, в которых указывается на незаконность этих действий и на наши права на возмещение ущерба", - сообщил агентству источник.

Он добавил, что в МИД Турции в связи с этим инцидентом также был вызван посол ЕС в Анкаре.
Евросоюз 31 марта запустил новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Обо всех нарушениях эмбарго европейцы информируют ООН. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать установлению мира в этой стране. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.
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Однако IRINI неоднократно подвергалась критике из-за неспособности препятствовать поставкам оружия в Ливию. В середине июня корабли европейских военных, участвующие в операции IRINI, попытались досмотреть грузовое судно под флагом Танзании, которое шло под охраной кораблей турецких ВМС. Турецкая сторона в возможности досмотра судна отказала.
Участники совместной ливийской военной комиссии на переговорах в Женеве 23 октября достигли соглашения о прекращении огня в Ливии, которое вступило в силу немедленно, а также договорились, что все иностранные боевики должны покинуть страну в течение трех месяцев. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, определенные ООН как террористические. Создается совместная полицейская группировка для контроля за соблюдением безопасности.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаейза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
 
Хами АксойХалифа ХафтарЕвросоюзМИД ТурцииТриполиЛивияООНИталияВ мире
 
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