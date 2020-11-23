https://ria.ru/20201123/arest-1585844397.html

В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве мальчика

В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве мальчика

Суд в Саратовской области заключил под стражу до 20 января местного жителя, которому предъявлено обвинение в убийстве шестилетнего пасынка своего приятеля, вину РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:49

2020-11-23T08:49

2020-11-23T08:49

валерий радаев

происшествия

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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Саратовской области заключил под стражу до 20 января местного жителя, которому предъявлено обвинение в убийстве шестилетнего пасынка своего приятеля, вину фигурант дела признал полностью, сообщило областное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что 20 ноября 37-летний мужчина, проживающий в частном доме на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе, оставил пасынка под присмотром 47-летнего приятеля, а когда вернулся домой, обнаружил ребенка мертвым на полу кухни с ножевыми ранениями. В отношении 47-летнего жителя Энгельса завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего", он задержан. Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что мальчик был обезглавлен, а подозреваемый был "под воздействием неких веществ"."Следователем СК на основе собранных по делу доказательств 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Вину в содеянном он признал полностью и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего в ходе проверки показаний на месте… Суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 20 января 2021 года", - говорится в сообщении.Следствие установило, что обвиняемый днем 20 ноября находился в частном домовладении по улице Рабочих Маёвок в Энгельсе с шестилетним пасынком своего приятеля, который поручил ему присмотреть за ребенком, пока тот отлучился по делам, а мама мальчика находилась в лечебном учреждении."Под воздействием алкоголя 47-летний мужчина схватил нож и нанес ребенку не менее семи ударов в область шеи и спины. От полученных ранений мальчик скончался на месте. Вернувшись домой около 17 часов, отчим ребенка обнаружил его лежащим в помещении кухни на полу без признаков жизни и сразу же направился в орган полиции", - отмечается в сообщении.Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что у матери убитого мальчика есть еще шесть детей, последнего из них она родила 20 ноября, причем в отношении некоторых детей ее лишили родительских прав. Губернатор Валерий Радаев поручил разобраться в обстоятельствах трагедии и оказать необходимую помощь семье мальчика. Прокуратура региона в ходе проверки выяснит условия жизни убитого ребенка и даст оценку родительскому контролю и работе органов системы профилактики.

https://ria.ru/20201121/ubiystvo-1585660851.html

https://ria.ru/20201119/arest-1585345385.html

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валерий радаев, происшествия