Названы модели iPhone, которые не получат обновление до iOS 15

Apple планирует завершить поддержку обновлений для некоторых своих смартфонов. Об этом сообщает портал The Verifier, со ссылкой на источники в самой компании. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:22

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Apple планирует завершить поддержку обновлений для некоторых своих смартфонов. Об этом сообщает портал The Verifier, со ссылкой на источники в самой компании.Речь идет об iOS 15, которая будет представлена в 2021 году. До нее не смогут обновиться iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Эти смартфоны вышли в 2015-2016 годах и могли лишиться поддержки уже с iOS 14, но в Apple все-таки ее устройствам дали.Если в Apple примут подобное решение, новую версию iOS получат iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini и iPhone 12.

