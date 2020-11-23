https://ria.ru/20201123/antiseptik-1585857437.html

Медики оценили состояние отравившихся антисептиком в Якутии

Медики оценили состояние отравившихся антисептиком в Якутии

Состояние двух человек, отравившихся после приема антисептика в Якутии, остается без изменений, они в коме, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:33

2020-11-23T10:33

2020-11-23T10:33

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Состояние двух человек, отравившихся после приема антисептика в Якутии, остается без изменений, они в коме, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.Семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, отравление получили девять человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября в магазине "Баай Ас" они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск.По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".В воскресенье в минздраве региона рассказали РИА Новости о том, что врачи в Якутске продолжают бороться за жизни мужчины и женщины, они подключены к аппаратам ИВЛ.

https://ria.ru/20201122/antiseptik-1585763587.html

якутск

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия