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https://ria.ru/20201123/angara-1585864280.html
Источник: пуск ракеты "Ангара" отложили по техническим причинам
Источник: пуск ракеты "Ангара" отложили по техническим причинам
Второй испытательный пуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области перенесли на несколько дней по техническим причинам, сообщили РИА Новости три РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:10
2020-11-23T11:55
колпашевский район
томская область
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Второй испытательный пуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области перенесли на несколько дней по техническим причинам, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.По словам еще одного собеседника агентства, теперь "Ангару" придется вернуть со стартового стола в монтажно-испытательный корпус.Ранее старт ракеты-носителя тяжелого класса должны были провести утром 28 ноября. Это будет второй пуск "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, подразумевающих шесть пусков. Как отмечал главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.Первый старт состоялся шесть лет назад — в декабре 2014 года. Тогда носитель вывел на геостационарную орбиту макет спутника массой 2,04 тонны."Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20201123/pusk-1585853765.html
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колпашевский район, томская область, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)

Источник: пуск ракеты "Ангара" отложили по техническим причинам

11:10 23.11.2020 (обновлено: 11:55 23.11.2020)
 
© Фото : Минобороны РФРакета тяжелого класса АнгараА5
Ракета тяжелого класса АнгараА5 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Второй испытательный пуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области перенесли на несколько дней по техническим причинам, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
По словам еще одного собеседника агентства, теперь "Ангару" придется вернуть со стартового стола в монтажно-испытательный корпус.
Космический аппарат Гонец-М - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Ранее старт ракеты-носителя тяжелого класса должны были провести утром 28 ноября. Это будет второй пуск "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, подразумевающих шесть пусков. Как отмечал главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.
Первый старт состоялся шесть лет назад — в декабре 2014 года. Тогда носитель вывел на геостационарную орбиту макет спутника массой 2,04 тонны.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
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Колпашевский районТомская областьПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)
 
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