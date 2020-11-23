Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/angara--1585932853.html
Источник назвал дату запуска ракеты "Ангара"
Источник назвал дату запуска ракеты "Ангара"
Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области, отложенный по техническим причинам, может... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:22
2020-11-23T18:28
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585872919_0:125:1200:800_1400x0_80_0_0_7e44a95c08b35a8b550cb01bce1427e2.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области, отложенный по техническим причинам, может состояться 4-5 декабря, заявили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.Эту информацию подтвердили еще два источника РИА Новости. По словам одного из них, замечание к ракете будет устранено в ближайшее время.Ранее сообщалось, что из-за технических причин пуск был отложен с 28 ноября на начало декабря.Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, и через шесть лет после первого.Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20201123/pusk-1585853765.html
https://ria.ru/20200806/1575427011.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585872919_110:0:1177:800_1400x0_80_0_0_ce5e8aff2e846013b31f2adaf93c59dc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)

Источник назвал дату запуска ракеты "Ангара"

16:22 23.11.2020 (обновлено: 18:28 23.11.2020)
 
© Фото : Минобороны РФРакета тяжелого класса АнгараА5
Ракета тяжелого класса АнгараА5 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области, отложенный по техническим причинам, может состояться 4-5 декабря, заявили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
"Пуск предварительно планируется на 4-5 декабря", - сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердили еще два источника РИА Новости. По словам одного из них, замечание к ракете будет устранено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что из-за технических причин пуск был отложен с 28 ноября на начало декабря.
Космический аппарат Гонец-М - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 10:08
Источник: запуск спутников "Гонец" перенесли на декабрь
Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, и через шесть лет после первого.
Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 03:06Хочу стать космонавтом
Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
 
Плесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о предотвращенной аварии с "Союзом" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
08:15Исследователи выяснили отношение россиян к покупкам в "Черную пятницу"
08:14В Госдуме призвали изучить идею отказа от публикаций ученых в Scopus
07:12Опрос показал, сколько избирателей призывают Трампа признать поражение
07:05Исследование показало, кто чаще готов жертвовать семьей ради карьеры
Лента новостейМолния