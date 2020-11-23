https://ria.ru/20201123/angara--1585932853.html

Источник назвал дату запуска ракеты "Ангара"

Источник назвал дату запуска ракеты "Ангара"

Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области, отложенный по техническим причинам, может... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:22

2020-11-23T16:22

2020-11-23T18:28

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области, отложенный по техническим причинам, может состояться 4-5 декабря, заявили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.Эту информацию подтвердили еще два источника РИА Новости. По словам одного из них, замечание к ракете будет устранено в ближайшее время.Ранее сообщалось, что из-за технических причин пуск был отложен с 28 ноября на начало декабря.Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, и через шесть лет после первого.Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20201123/pusk-1585853765.html

https://ria.ru/20200806/1575427011.html

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плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)