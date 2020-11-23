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Белорусские раскольники предали Лукашенко анафеме
Белорусские раскольники предали Лукашенко анафеме
Самопровозглашенная Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) предала анафеме президента Беларуси Александра Лукашенко, объявив его "одержимым... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:57
2020-11-23T17:56
протесты в белоруссии
константинопольский патриархат
белорусская православная церковь
александр лукашенко
русская православная церковь
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) предала анафеме президента Беларуси Александра Лукашенко, объявив его "одержимым дьяволом", сообщает официальный сайт БАПЦ."Силой, данной нам Богом, мы отлучаем от святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хоть и носит христианское имя, принадлежит православной церкви лишь по рождению, запрещая ему приступать к Тайнам Христовым (таинству причастия. — Прим. ред.)", — говорится в тексте анафемы.Члены раскольнической структуры назвали его режим "сатанинской властью" и призвали верующих не подчиняться ее приказам. Кроме того, в БАПЦ заявили, что он должен полностью покаяться перед "Церковью и народом".БАПЦ была основана в 1948 году членами белорусской эмиграции, объявившими свою независимость от Белорусского экзархата Русской православной церкви. В 1960-е годы она примкнула к Константинопольскому патриархату, однако вскоре вышла из его состава. В начале 90-х ее члены попытались вести деятельность непосредственно в Белоруссии. Сейчас в этой стране находится лишь один приход этой структуры, ее административный центр расположен в США. БАПЦ не признана ни одной из поместных православных церквей и считается раскольнической. На территории страны действует каноническая Белорусская православная церковь, которая имеет статус экзархата РПЦ.
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константинопольский патриархат, белорусская православная церковь, александр лукашенко, русская православная церковь, белоруссия, сша, в мире

Белорусские раскольники предали Лукашенко анафеме

16:57 23.11.2020 (обновлено: 17:56 23.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) предала анафеме президента Беларуси Александра Лукашенко, объявив его "одержимым дьяволом", сообщает официальный сайт БАПЦ.
"Силой, данной нам Богом, мы отлучаем от святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хоть и носит христианское имя, принадлежит православной церкви лишь по рождению, запрещая ему приступать к Тайнам Христовым (таинству причастия. — Прим. ред.)", — говорится в тексте анафемы.
Члены раскольнической структуры назвали его режим "сатанинской властью" и призвали верующих не подчиняться ее приказам. Кроме того, в БАПЦ заявили, что он должен полностью покаяться перед "Церковью и народом".
БАПЦ была основана в 1948 году членами белорусской эмиграции, объявившими свою независимость от Белорусского экзархата Русской православной церкви. В 1960-е годы она примкнула к Константинопольскому патриархату, однако вскоре вышла из его состава. В начале 90-х ее члены попытались вести деятельность непосредственно в Белоруссии. Сейчас в этой стране находится лишь один приход этой структуры, ее административный центр расположен в США. БАПЦ не признана ни одной из поместных православных церквей и считается раскольнической. На территории страны действует каноническая Белорусская православная церковь, которая имеет статус экзархата РПЦ.
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Протесты в БелоруссииКонстантинопольский патриархатБелорусская православная церковьАлександр ЛукашенкоРусская православная церковьБелоруссияСШАВ мире
 
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