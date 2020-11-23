https://ria.ru/20201123/alyans-1585990729.html

Мишель предложил Байдену восстановить "прочный трансатлантический альянс"

Мишель предложил Байдену восстановить "прочный трансатлантический альянс"

Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре в понедельник вечером предложил Джо Байдену, по предварительным данным, избранному президенту США,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T20:58

2020-11-23T20:58

2020-11-23T20:58

евросовет

шарль мишель

дональд трамп

евросоюз

джо байден

иран

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре в понедельник вечером предложил Джо Байдену, по предварительным данным, избранному президенту США, восстановить крепкий трансатлантический альянс.Кроме того, ЕС готов совместно с США работать над такими проблемами, как пандемия, восстановление экономики, изменение климата, безопасность, отмечается в сообщении.Между Евросоюзом и США во время президентства Дональда Трампа возникали непростые вопросы, среди которых, к примеру, торговля, поскольку Соединенные Штаты ввели ряд пошлин на товары из стран союза. Кроме того, позиция США по сути остановила работу апелляционной системы ВТО, Штаты вышли из Парижского соглашения по климату, а также из ядерной сделки по Ирану.

https://ria.ru/20201114/kissindzher-1584549763.html

иран

сша

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евросовет, шарль мишель, дональд трамп, евросоюз, джо байден, иран, сша, в мире