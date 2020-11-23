Мишель предложил Байдену восстановить "прочный трансатлантический альянс"
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре в понедельник вечером предложил Джо Байдену, по предварительным данным, избранному президенту США, восстановить крепкий трансатлантический альянс.
"Во время звонка председатель Мишель предложил восстановить прочный трансатлантический альянс, основанный на общих интересах и общих ценностях. Он приветствовал твердую приверженность избранного президента Байдена союзникам Америки и его поддержку европейскому сотрудничеству", - говорится в сообщении Евросовета.
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Кроме того, ЕС готов совместно с США работать над такими проблемами, как пандемия, восстановление экономики, изменение климата, безопасность, отмечается в сообщении.
Между Евросоюзом и США во время президентства Дональда Трампа возникали непростые вопросы, среди которых, к примеру, торговля, поскольку Соединенные Штаты ввели ряд пошлин на товары из стран союза. Кроме того, позиция США по сути остановила работу апелляционной системы ВТО, Штаты вышли из Парижского соглашения по климату, а также из ядерной сделки по Ирану.