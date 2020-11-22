https://ria.ru/20201122/zavorotnyuk-1585809198.html

Дочь Заворотнюк прокомментировала сообщения о появлении матери в эфире

Дочь Заворотнюк прокомментировала сообщения о появлении матери в эфире

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала в Instagram сообщения о возможном появлении матери на телевидении. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T19:24

2020-11-22T19:24

2020-11-23T00:00

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала в Instagram сообщения о возможном появлении матери на телевидении."Нет, конечно, не верьте этим газетенкам", — написала она в ответ на вопрос подписчика об эфире с участием актрисы.Источник РИА Новости на телеканале "Россия 1" также заявил, что информация о съемках шоу Малахова с участием Анастасии Заворотнюк и актера Сергея Жигунова не соответствует действительности.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Заворотнюк планирует дать интервью Андрею Малахову. Директор телепрограммы "Прямой эфир" Алексей Миндель в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что ему ничего не известно о возможном участии актрисы в записи передачи.Подруга Анастасии Заворотнюк Анна Калашникова ранее заявила "Собеседнику" об улучшении состояния артистки. По ее словам, она может разговаривать и гулять, однако внешность звезды из-за болезни несколько изменилась.Сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились летом 2019 года. Некоторые СМИ утверждали, что у актрисы обнаружили рак мозга. Ее семья долго не давала комментариев, однако позже родные подтвердили, что Заворотнюк проходит курс лечения.

https://ria.ru/20201017/zavorotnyuk-1580316101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, андрей малахов, анастасия заворотнюк, общество