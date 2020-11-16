https://ria.ru/20201116/anastasiya-zavorotnyuk-1584853776.html

Директор шоу Малахова прокомментировал сообщения об эфире с Заворотнюк

Директор шоу Малахова прокомментировал сообщения об эфире с Заворотнюк

Директор программы Андрея Малахова прокомментировал РИА Новости информацию о планируемой записи передачи с Анастасией Заворотнюк. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T22:54

2020-11-16T22:54

2020-11-17T00:49

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Директор программы Андрея Малахова прокомментировал РИА Новости информацию о планируемой записи передачи с Анастасией Заворотнюк. Ранее ее подруга – актриса и певица Анна Калашникова рассказала, что хоть о полном выздоровлении говорить пока рано, и внешность Анастасии несколько изменилась, но она уже может разговаривать и гулять.Вскоре после этого в СМИ появились сообщения о том, что актриса, как только ей позволит состояние здоровья, может дать интервью ведущему телеканала "Россия 1" Андрею Малахову, с которым ее связывает многолетняя дружба.Эту информацию прокомментировал РИА Новости директор телепрограммы Малахова "Прямой эфир" Алексей Миндель. На вопрос, действительно ли планируется запись программы с Заворотнюк, он сказал: "Мне про это ничего не известно".Впрочем, не исключено, что телевизионщики держат в секрете выход программы с долгожданным появлением Заворотнюк на экране.Знакомые из окружения актрисы иногда делятся с журналистами новостями о состоянии здоровья Анастасии, которые ее близкие, однако, официально не комментируют.Известно, что рядом с ней находятся дети и муж – фигурист Петр Чернышев, который ради поддержки супруги отказался участвовать в новом сезоне "Ледникового периода".

https://ria.ru/20201113/zavorotnyuk-1584457527.html

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знаменитости, звезды, андрей малахов, анастасия заворотнюк