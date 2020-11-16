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https://ria.ru/20201116/anastasiya-zavorotnyuk-1584853776.html
Директор шоу Малахова прокомментировал сообщения об эфире с Заворотнюк
Директор шоу Малахова прокомментировал сообщения об эфире с Заворотнюк
Директор программы Андрея Малахова прокомментировал РИА Новости информацию о планируемой записи передачи с Анастасией Заворотнюк. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T22:54
2020-11-17T00:49
шоубиз
знаменитости
звезды
андрей малахов
анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Директор программы Андрея Малахова прокомментировал РИА Новости информацию о планируемой записи передачи с Анастасией Заворотнюк. Ранее ее подруга – актриса и певица Анна Калашникова рассказала, что хоть о полном выздоровлении говорить пока рано, и внешность Анастасии несколько изменилась, но она уже может разговаривать и гулять.Вскоре после этого в СМИ появились сообщения о том, что актриса, как только ей позволит состояние здоровья, может дать интервью ведущему телеканала "Россия 1" Андрею Малахову, с которым ее связывает многолетняя дружба.Эту информацию прокомментировал РИА Новости директор телепрограммы Малахова "Прямой эфир" Алексей Миндель. На вопрос, действительно ли планируется запись программы с Заворотнюк, он сказал: "Мне про это ничего не известно".Впрочем, не исключено, что телевизионщики держат в секрете выход программы с долгожданным появлением Заворотнюк на экране.Знакомые из окружения актрисы иногда делятся с журналистами новостями о состоянии здоровья Анастасии, которые ее близкие, однако, официально не комментируют.Известно, что рядом с ней находятся дети и муж – фигурист Петр Чернышев, который ради поддержки супруги отказался участвовать в новом сезоне "Ледникового периода".
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знаменитости, звезды, андрей малахов, анастасия заворотнюк

Директор шоу Малахова прокомментировал сообщения об эфире с Заворотнюк

22:54 16.11.2020 (обновлено: 00:49 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Анна Сергеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Директор программы Андрея Малахова прокомментировал РИА Новости информацию о планируемой записи передачи с Анастасией Заворотнюк.
Ранее ее подруга – актриса и певица Анна Калашникова рассказала, что хоть о полном выздоровлении говорить пока рано, и внешность Анастасии несколько изменилась, но она уже может разговаривать и гулять.
Вскоре после этого в СМИ появились сообщения о том, что актриса, как только ей позволит состояние здоровья, может дать интервью ведущему телеканала "Россия 1" Андрею Малахову, с которым ее связывает многолетняя дружба.
Эту информацию прокомментировал РИА Новости директор телепрограммы Малахова "Прямой эфир" Алексей Миндель. На вопрос, действительно ли планируется запись программы с Заворотнюк, он сказал: "Мне про это ничего не известно".
Впрочем, не исключено, что телевизионщики держат в секрете выход программы с долгожданным появлением Заворотнюк на экране.
Знакомые из окружения актрисы иногда делятся с журналистами новостями о состоянии здоровья Анастасии, которые ее близкие, однако, официально не комментируют.
Известно, что рядом с ней находятся дети и муж – фигурист Петр Чернышев, который ради поддержки супруги отказался участвовать в новом сезоне "Ледникового периода".
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 12:38Шоубиз
Стало известно об изменениях во внешности Анастасии Заворотнюк
 
ШоубизЗнаменитостизвездыАндрей МалаховАнастасия Заворотнюк
 
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