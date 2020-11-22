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Мясников назвал неожиданный предвестник опасных заболеваний
Мясников назвал неожиданный предвестник опасных заболеваний
Врач и телеведущий Александр Мясников в еженедельной программе на канале "Россия 1" предупредил о том, что ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T18:18
2020-11-22T23:56
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в еженедельной программе на канале "Россия 1" предупредил о том, что ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях вплоть до стенокардии и опухоли головного мозга.Он привел в пример историю одного из пациентов — "мужчины с факторами риска", который ни на что не жаловался, кроме как на частый ночной кошмар. В этом сне на мужчину нападали и заживо хоронили. Проснувшись в холодном поту, пациент испытывал сильное давление на грудь и повышенное сердцебиение.Врач предложил мужчине провести мониторинг ЭКГ по холтеру во время сна. В итоге специалисты обнаружили у него выраженные изменения коронарных сосудов сердца и диагностировали тяжелую форму стенокардии. Среди других опасных "провокаторов" ночных кошмаров он назвал опухоль головного мозга, имунные и эндокринные заболевания, заболевания щитовидной железы, печени, сердца, депрессию, посттравматический синдром. Также, заметил врач, неприятные сновидения могут вызывать антибиотики, антидепрессанты, статины (препараты для снижения холестерина), бета-блокаторы, антигистаминные лекарства и снотворное.
https://ria.ru/20201122/simptomy-1585790149.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников назвал неожиданный предвестник опасных заболеваний

18:18 22.11.2020 (обновлено: 23:56 22.11.2020)
 
© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Fotolia / Oksana Kuzmina
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в еженедельной программе на канале "Россия 1" предупредил о том, что ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях вплоть до стенокардии и опухоли головного мозга.
Он привел в пример историю одного из пациентов — "мужчины с факторами риска", который ни на что не жаловался, кроме как на частый ночной кошмар. В этом сне на мужчину нападали и заживо хоронили. Проснувшись в холодном поту, пациент испытывал сильное давление на грудь и повышенное сердцебиение.
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Врач предложил мужчине провести мониторинг ЭКГ по холтеру во время сна. В итоге специалисты обнаружили у него выраженные изменения коронарных сосудов сердца и диагностировали тяжелую форму стенокардии.

"Промедли мы какое-то время, все это могло бы кончиться плохо", — заключил Мясников.

Среди других опасных "провокаторов" ночных кошмаров он назвал опухоль головного мозга, имунные и эндокринные заболевания, заболевания щитовидной железы, печени, сердца, депрессию, посттравматический синдром.
Также, заметил врач, неприятные сновидения могут вызывать антибиотики, антидепрессанты, статины (препараты для снижения холестерина), бета-блокаторы, антигистаминные лекарства и снотворное.
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
 
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