https://ria.ru/20201122/zabolevanie-1585802392.html

Мясников назвал неожиданный предвестник опасных заболеваний

Мясников назвал неожиданный предвестник опасных заболеваний

Врач и телеведущий Александр Мясников в еженедельной программе на канале "Россия 1" предупредил о том, что ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T18:18

2020-11-22T18:18

2020-11-22T23:56

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в еженедельной программе на канале "Россия 1" предупредил о том, что ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях вплоть до стенокардии и опухоли головного мозга.Он привел в пример историю одного из пациентов — "мужчины с факторами риска", который ни на что не жаловался, кроме как на частый ночной кошмар. В этом сне на мужчину нападали и заживо хоронили. Проснувшись в холодном поту, пациент испытывал сильное давление на грудь и повышенное сердцебиение.Врач предложил мужчине провести мониторинг ЭКГ по холтеру во время сна. В итоге специалисты обнаружили у него выраженные изменения коронарных сосудов сердца и диагностировали тяжелую форму стенокардии. Среди других опасных "провокаторов" ночных кошмаров он назвал опухоль головного мозга, имунные и эндокринные заболевания, заболевания щитовидной железы, печени, сердца, депрессию, посттравматический синдром. Также, заметил врач, неприятные сновидения могут вызывать антибиотики, антидепрессанты, статины (препараты для снижения холестерина), бета-блокаторы, антигистаминные лекарства и снотворное.

https://ria.ru/20201122/simptomy-1585790149.html

https://ria.ru/20201122/ugroza-1585767456.html

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество