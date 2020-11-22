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Основатель "Царьграда" создал движение для контроля за выборами в Госдуму
Основатель "Царьграда" создал движение для контроля за выборами в Госдуму
Предприниматель, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев создал одноименное общественное движение, которое примет участие в выборной кампании 2021... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T17:52
2020-11-22T17:52
телеканал царьград
константин малофеев
госдума рф
москва
политика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Предприниматель, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев создал одноименное общественное движение, которое примет участие в выборной кампании 2021 года в Госдуму в качестве общественного "контролёра" и поддержит кандидатов в депутаты, близких к ценностям движения."В Москве 22 ноября состоялся съезд возглавляемого Константином Малофеевым общества "Двуглавый Орёл". Центральным событием съезда стало решение о создании на базе "Двуглавого Орла" нового общественного движения - общества "Царьград", - говорится в сообщении пресс-службы движения.Отмечается, что на съезде были сформированы органы управления движения, председателем которого был избран Малофеев, а членами высшего совета стали политики, учёные и представители духовенства: первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных организаций и религиозных объединений Николай Земцов, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и другие.В экспертный совет, как заявляется, вошли журналисты, политологи и преподаватели вузов страны, в том числе президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, политолог Богдан Безпалько, заслуженный профессор МГУ, социолог Анатолий Антонов, журналист Эдвард Чесноков, главный редактор EADaily Алексей Демин."Участие в выборной кампании 2021 года в Госдуму "Царьград" примет в качестве общественного "контролёра". Мы проанкетируем всех кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от политических партий на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа", - рассказал РИА Новости Малофеев.По его словам, "Царьград" поддержит кандидатов в депутаты, чьи предвыборные программы и заявления совпадают с основными целями и задачами движения: народосбережение, защита традиционной семьи, возрождение имперских традиций российской государственности, сохранение гражданского мира и согласия, поддержание политической и социальной стабильности, защита суверенитета и территориальной целостности страны.
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телеканал царьград, константин малофеев, госдума рф, москва, политика

Основатель "Царьграда" создал движение для контроля за выборами в Госдуму

17:52 22.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев
Глава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Предприниматель, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев создал одноименное общественное движение, которое примет участие в выборной кампании 2021 года в Госдуму в качестве общественного "контролёра" и поддержит кандидатов в депутаты, близких к ценностям движения.
"В Москве 22 ноября состоялся съезд возглавляемого Константином Малофеевым общества "Двуглавый Орёл". Центральным событием съезда стало решение о создании на базе "Двуглавого Орла" нового общественного движения - общества "Царьград", - говорится в сообщении пресс-службы движения.
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Отмечается, что на съезде были сформированы органы управления движения, председателем которого был избран Малофеев, а членами высшего совета стали политики, учёные и представители духовенства: первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных организаций и религиозных объединений Николай Земцов, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и другие.
В экспертный совет, как заявляется, вошли журналисты, политологи и преподаватели вузов страны, в том числе президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, политолог Богдан Безпалько, заслуженный профессор МГУ, социолог Анатолий Антонов, журналист Эдвард Чесноков, главный редактор EADaily Алексей Демин.
"Участие в выборной кампании 2021 года в Госдуму "Царьград" примет в качестве общественного "контролёра". Мы проанкетируем всех кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от политических партий на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа", - рассказал РИА Новости Малофеев.
По его словам, "Царьград" поддержит кандидатов в депутаты, чьи предвыборные программы и заявления совпадают с основными целями и задачами движения: народосбережение, защита традиционной семьи, возрождение имперских традиций российской государственности, сохранение гражданского мира и согласия, поддержание политической и социальной стабильности, защита суверенитета и территориальной целостности страны.
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