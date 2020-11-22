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Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах
Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах
Центральная избирательная комиссия Грузии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов — во всех 17 одномандатных округах победили кандидаты РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T07:57
2020-11-22T09:28
грузия
парламентские выборы в грузии — 2020
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов — во всех 17 одномандатных округах победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".Парламентские выборы в Грузии проходили по новой смешанной системе: 120 из 150 депутатов избираются по пропорциональной системе, остальные 30 — по мажоритарной. Первый тур состоялся 31 октября. Тогда правящая партия "Грузинская мечта" получила 48,2 процента голосов по пропорциональной системе, а ее кандидаты победили в 13 одномандатных округах. В 17 округах никто из кандидатов не набрал более 50 процентов, поэтому там проводился второй тур.Всего в парламент попали семь партий и два политических блока. При этом оппозиционные партии не признают итогов выборов и заявляют о фальсификациях. Они также отказываются от депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам. По всей стране начались акции протеста.Кроме того, оппозиционеры призывали бойкотировать второй тур. Тем не менее их кандидатов все же внесли в бюллетени, так как законодательство не предусматривает процедуры отказа от участия во втором туре.
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грузия, парламентские выборы в грузии — 2020, грузинская мечта - демократическая грузия, в мире

Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах

07:57 22.11.2020 (обновлено: 09:28 22.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов — во всех 17 одномандатных округах победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".
Парламентские выборы в Грузии проходили по новой смешанной системе: 120 из 150 депутатов избираются по пропорциональной системе, остальные 30 — по мажоритарной. Первый тур состоялся 31 октября. Тогда правящая партия "Грузинская мечта" получила 48,2 процента голосов по пропорциональной системе, а ее кандидаты победили в 13 одномандатных округах. В 17 округах никто из кандидатов не набрал более 50 процентов, поэтому там проводился второй тур.
Всего в парламент попали семь партий и два политических блока. При этом оппозиционные партии не признают итогов выборов и заявляют о фальсификациях. Они также отказываются от депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам. По всей стране начались акции протеста.
Кроме того, оппозиционеры призывали бойкотировать второй тур. Тем не менее их кандидатов все же внесли в бюллетени, так как законодательство не предусматривает процедуры отказа от участия во втором туре.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 08:33
Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
 
ГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2020Грузинская мечта - Демократическая ГрузияВ мире
 
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