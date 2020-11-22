https://ria.ru/20201122/vybory-1585743559.html

Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах

Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах

Центральная избирательная комиссия Грузии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов — во всех 17 одномандатных округах победили кандидаты РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T07:57

2020-11-22T07:57

2020-11-22T09:28

грузия

парламентские выборы в грузии — 2020

грузинская мечта - демократическая грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов — во всех 17 одномандатных округах победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".Парламентские выборы в Грузии проходили по новой смешанной системе: 120 из 150 депутатов избираются по пропорциональной системе, остальные 30 — по мажоритарной. Первый тур состоялся 31 октября. Тогда правящая партия "Грузинская мечта" получила 48,2 процента голосов по пропорциональной системе, а ее кандидаты победили в 13 одномандатных округах. В 17 округах никто из кандидатов не набрал более 50 процентов, поэтому там проводился второй тур.Всего в парламент попали семь партий и два политических блока. При этом оппозиционные партии не признают итогов выборов и заявляют о фальсификациях. Они также отказываются от депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам. По всей стране начались акции протеста.Кроме того, оппозиционеры призывали бойкотировать второй тур. Тем не менее их кандидатов все же внесли в бюллетени, так как законодательство не предусматривает процедуры отказа от участия во втором туре.

https://ria.ru/20201121/gruziya-1585636019.html

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грузия, парламентские выборы в грузии — 2020, грузинская мечта - демократическая грузия, в мире