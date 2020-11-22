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На парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия
Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала более 90 процентов данных с участков, в результате которых кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта"... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T01:59
2020-11-22T01:59
2020-11-22T02:08
парламентские выборы в грузии — 2020
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ТБИЛИСИ, 22 — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала более 90 процентов данных с участков, в результате которых кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" побеждают во всех 17 одномандатных округах по итогам второго тура парламентских выборов.По информации ЦИК, во всех округах подсчитаны данные с 90-99 процентов участков, и лишь в одном округе — с 88 процентов. Больше всех набрал кандидат от "Грузинской мечты" Ираклий Чиковани в округе Зугдиди, получив поддержку от 93,9 процента избирателей после обработки 99 процентов голосов, а меньше всех — Ресан Концелидзе в округе Батуми, за которого отдали голоса 87,81 процента избирателей.Парламентские выборы прошли по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной.По итогам первого тура, который состоялся 31 октября, "Грузинская мечта" получила 48,22 процента голосов, а также победила в 13 одномандатных округах, получив поддержку 50 процентов избирателей. В парламент прошли также девять других политический партий и блоков.Все оппозиционные партии не признали итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после голосования начали акции протеста по всей стране.Оппозиционеры отказались от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также объявили бойкот второму туру выборов. Несмотря на это, по закону, их кандидатуры все же внесли в избирательный бюллетень, так как отказ кандидата от участия во втором туре не предусмотрен.
https://ria.ru/20201121/gruziya-1585715527.html
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парламентские выборы в грузии — 2020, зугдиди, батуми, тбилиси, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 22 — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала более 90 процентов данных с участков, в результате которых кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" побеждают во всех 17 одномандатных округах по итогам второго тура парламентских выборов.
По информации ЦИК, во всех округах подсчитаны данные с 90-99 процентов участков, и лишь в одном округе — с 88 процентов. Больше всех набрал кандидат от "Грузинской мечты" Ираклий Чиковани в округе Зугдиди, получив поддержку от 93,9 процента избирателей после обработки 99 процентов голосов, а меньше всех — Ресан Концелидзе в округе Батуми, за которого отдали голоса 87,81 процента избирателей.
Парламентские выборы прошли по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной.
По итогам первого тура, который состоялся 31 октября, "Грузинская мечта" получила 48,22 процента голосов, а также победила в 13 одномандатных округах, получив поддержку 50 процентов избирателей. В парламент прошли также девять других политический партий и блоков.
Все оппозиционные партии не признали итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после голосования начали акции протеста по всей стране.
Оппозиционеры отказались от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также объявили бойкот второму туру выборов. Несмотря на это, по закону, их кандидатуры все же внесли в избирательный бюллетень, так как отказ кандидата от участия во втором туре не предусмотрен.