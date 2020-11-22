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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201122/vybory-1585735566.html
Власти Мичигана назвали условие для проведения проверки по голосованию
Власти Мичигана назвали условие для проведения проверки по голосованию
Законы штата Мичиган не допускают проведения проверки до заверения результатов выборов, заявил в воскресенье РИА Новости представитель госдепартамента Мичигана... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T00:37
2020-11-22T00:37
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Законы штата Мичиган не допускают проведения проверки до заверения результатов выборов, заявил в воскресенье РИА Новости представитель госдепартамента Мичигана Джейк Роллоу.Ранее руководство республиканцев попросило избирательную комиссию отложить на две недели заверение итогов для проведения проверки по поводу неких "числовых аномалий", в то время как по закону заверить их должны самое позднее 23 ноября.По словам Роллоу, подобные проверки уже запланированы.Он также отметил, что кандидаты могут запросить пересчет голосов после утверждения результатов голосования, а также должны сообщать правоохранителям обо всех известных им случаях фальсификации."На этот момент не поступали свидетельства масштабного пренебрежения обязанностями или подлога, а судьи, изначально назначенные и республиканцами, и демократами, сочли утверждения о масштабных подлогах совершенно несостоятельными", - добавил Роллоу.По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с отрывом примерно в 155 тысяч голосов.Трамп не признает поражение на выборах и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.
https://ria.ru/20201121/vybory-1585632418.html
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире

Власти Мичигана назвали условие для проведения проверки по голосованию

00:37 22.11.2020
 
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Законы штата Мичиган не допускают проведения проверки до заверения результатов выборов, заявил в воскресенье РИА Новости представитель госдепартамента Мичигана Джейк Роллоу.
Ранее руководство республиканцев попросило избирательную комиссию отложить на две недели заверение итогов для проведения проверки по поводу неких "числовых аномалий", в то время как по закону заверить их должны самое позднее 23 ноября.
"Проверки играют другую роль в выборах в Мичигане: изучить и выявить ошибки для улучшений в будущем. И закон Мичигана запрещает проверки до заверения штатом результатов выборов", - сказал он.
По словам Роллоу, подобные проверки уже запланированы.
Он также отметил, что кандидаты могут запросить пересчет голосов после утверждения результатов голосования, а также должны сообщать правоохранителям обо всех известных им случаях фальсификации.
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"На этот момент не поступали свидетельства масштабного пренебрежения обязанностями или подлога, а судьи, изначально назначенные и республиканцами, и демократами, сочли утверждения о масштабных подлогах совершенно несостоятельными", - добавил Роллоу.
По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с отрывом примерно в 155 тысяч голосов.
Трамп не признает поражение на выборах и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.
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