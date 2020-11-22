https://ria.ru/20201122/vybory-1585735566.html

Власти Мичигана назвали условие для проведения проверки по голосованию

Власти Мичигана назвали условие для проведения проверки по голосованию

Законы штата Мичиган не допускают проведения проверки до заверения результатов выборов, заявил в воскресенье РИА Новости представитель госдепартамента Мичигана... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T00:37

2020-11-22T00:37

2020-11-22T00:37

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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Законы штата Мичиган не допускают проведения проверки до заверения результатов выборов, заявил в воскресенье РИА Новости представитель госдепартамента Мичигана Джейк Роллоу.Ранее руководство республиканцев попросило избирательную комиссию отложить на две недели заверение итогов для проведения проверки по поводу неких "числовых аномалий", в то время как по закону заверить их должны самое позднее 23 ноября.По словам Роллоу, подобные проверки уже запланированы.Он также отметил, что кандидаты могут запросить пересчет голосов после утверждения результатов голосования, а также должны сообщать правоохранителям обо всех известных им случаях фальсификации."На этот момент не поступали свидетельства масштабного пренебрежения обязанностями или подлога, а судьи, изначально назначенные и республиканцами, и демократами, сочли утверждения о масштабных подлогах совершенно несостоятельными", - добавил Роллоу.По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с отрывом примерно в 155 тысяч голосов.Трамп не признает поражение на выборах и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.

https://ria.ru/20201121/vybory-1585632418.html

https://ria.ru/20201121/falsifikatsii-1585699512.html

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вашингтон, дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире