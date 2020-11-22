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https://ria.ru/20201122/vaktsina-1585824746.html
В Белоруссии назвали сроки производства российской вакцины от COVID-19
В Белоруссии назвали сроки производства российской вакцины от COVID-19
Белоруссия произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от коронавируса COVID-19 уже в текущем году, сообщил исполняющий обязанности... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T22:36
2020-11-22T22:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
белоруссия
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белоруссия произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от коронавируса COVID-19 уже в текущем году, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич."В лабораторных условиях первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе "Белмедпрепаратов", а на базе другого учреждения. Но это будет этот год. А масштабирование, промышленное производство - конечно, это будет следующий год", - сказал Пиневич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.Ранее в телефонном разговоре белорусский лидер Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой. Позже замминистра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк сообщил, что производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском госпредприятии "Белмедпрепараты".Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, белоруссия, в мире

В Белоруссии назвали сроки производства российской вакцины от COVID-19

22:36 22.11.2020 (обновлено: 22:39 22.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белоруссия произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от коронавируса COVID-19 уже в текущем году, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
"В лабораторных условиях первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе "Белмедпрепаратов", а на базе другого учреждения. Но это будет этот год. А масштабирование, промышленное производство - конечно, это будет следующий год", - сказал Пиневич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Ранее в телефонном разговоре белорусский лидер Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой. Позже замминистра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк сообщил, что производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском госпредприятии "Белмедпрепараты".
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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