https://ria.ru/20201122/ukraina-1585737215.html

"Дебилы, вы на Белоруссию плюете?" Экс-министр осудил позицию Киева

"Дебилы, вы на Белоруссию плюете?" Экс-министр осудил позицию Киева

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко жестко раскритиковал позицию Украины по отношению к Белоруссии. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T02:15

2020-11-22T02:15

2020-11-22T02:20

евгений червоненко

белоруссия

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко жестко раскритиковал позицию Украины по отношению к Белоруссии.Ухудшение отношений с Минском, по мнению экс-министра, невыгодно Киеву, так как, в частности, постройка дорог на Украине зависит от поставок битума из соседней страны.Как отметил Червоненко, политическая ситуация в Белоруссии — это внутреннее дело граждан этой страны.Также политик усомнился в возможности интеграции Украины в евро-атлантическое пространство и раскритиковал действующие власти страны за коррупцию.Киев — одна из сторон, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела. Кроме того, Минск утверждает, что с Украины координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, в частности Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался этой осенью в Белоруссии.

https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584567528.html

белоруссия

киев

украина

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евгений червоненко, белоруссия, киев, украина, в мире