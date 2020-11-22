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"Дебилы, вы на Белоруссию плюете?" Экс-министр осудил позицию Киева
"Дебилы, вы на Белоруссию плюете?" Экс-министр осудил позицию Киева
Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко жестко раскритиковал позицию Украины по отношению к Белоруссии. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T02:15
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евгений червоненко
белоруссия
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко жестко раскритиковал позицию Украины по отношению к Белоруссии.Ухудшение отношений с Минском, по мнению экс-министра, невыгодно Киеву, так как, в частности, постройка дорог на Украине зависит от поставок битума из соседней страны.Как отметил Червоненко, политическая ситуация в Белоруссии — это внутреннее дело граждан этой страны.Также политик усомнился в возможности интеграции Украины в евро-атлантическое пространство и раскритиковал действующие власти страны за коррупцию.Киев — одна из сторон, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела. Кроме того, Минск утверждает, что с Украины координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, в частности Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался этой осенью в Белоруссии.
https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584567528.html
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евгений червоненко, белоруссия, киев, украина, в мире

"Дебилы, вы на Белоруссию плюете?" Экс-министр осудил позицию Киева

02:15 22.11.2020 (обновлено: 02:20 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко жестко раскритиковал позицию Украины по отношению к Белоруссии.
"Вы что, совсем дебилы, вы чего на Белоруссию плюете? <…> Вы плюете в Белоруссию, которая имела мужество <...> быть дружной по отношению к Украине?" — сказал Червоненко в эфире телеканал "NewsOne".
Ухудшение отношений с Минском, по мнению экс-министра, невыгодно Киеву, так как, в частности, постройка дорог на Украине зависит от поставок битума из соседней страны.
Как отметил Червоненко, политическая ситуация в Белоруссии — это внутреннее дело граждан этой страны.
Также политик усомнился в возможности интеграции Украины в евро-атлантическое пространство и раскритиковал действующие власти страны за коррупцию.
Киев — одна из сторон, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела. Кроме того, Минск утверждает, что с Украины координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, в частности Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался этой осенью в Белоруссии.
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