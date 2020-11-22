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Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе
Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе
Израиль ударил по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты, сообщается в заявлении армии государства. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T05:41
2020-11-22T05:41
2020-11-22T09:55
ашкелон
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Израиль ударил по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты, сообщается в заявлении армии государства.Подчеркивается, что атаке подверглись два завода по производству ракетных боеприпасов, подземная инфраструктура и военный комплекс.Вечером в субботу израильские военные зафиксировали пуск снаряда из сектора Газа по территории Израиля. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном обстреле, сработали на юге государства в городе Ашкелон.Ракета, по информации полиции, повредила здание фабрики в промзоне населенного пункта.
https://ria.ru/20201118/izrail-1585222829.html
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ашкелон, сектор газа, москва, хамас, израиль, в мире