https://ria.ru/20201122/udar-1585740523.html

Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе

Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе

Израиль ударил по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты, сообщается в заявлении армии государства. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T05:41

2020-11-22T05:41

2020-11-22T09:55

ашкелон

сектор газа

москва

хамас

израиль

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Израиль ударил по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты, сообщается в заявлении армии государства.Подчеркивается, что атаке подверглись два завода по производству ракетных боеприпасов, подземная инфраструктура и военный комплекс.Вечером в субботу израильские военные зафиксировали пуск снаряда из сектора Газа по территории Израиля. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном обстреле, сработали на юге государства в городе Ашкелон.Ракета, по информации полиции, повредила здание фабрики в промзоне населенного пункта.

https://ria.ru/20201118/izrail-1585222829.html

ашкелон

сектор газа

москва

израиль

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ашкелон, сектор газа, москва, хамас, израиль, в мире