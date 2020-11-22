Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201122/udar-1585740523.html
Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе
Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе
Израиль ударил по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты, сообщается в заявлении армии государства. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T05:41
2020-11-22T09:55
ашкелон
сектор газа
москва
хамас
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585750967_0:151:3072:1879_1400x0_80_0_0_b79b7e39eb304689b03c9e80c25769ce.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Израиль ударил по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты, сообщается в заявлении армии государства.Подчеркивается, что атаке подверглись два завода по производству ракетных боеприпасов, подземная инфраструктура и военный комплекс.Вечером в субботу израильские военные зафиксировали пуск снаряда из сектора Газа по территории Израиля. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном обстреле, сработали на юге государства в городе Ашкелон.Ракета, по информации полиции, повредила здание фабрики в промзоне населенного пункта.
https://ria.ru/20201118/izrail-1585222829.html
ашкелон
сектор газа
москва
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585750967_340:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_1c5b2524089fc82cfc4e62c4805a4fc8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ашкелон, сектор газа, москва, хамас, израиль, в мире

Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе

05:41 22.11.2020 (обновлено: 09:55 22.11.2020)
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaДым после удара Израиля по сектору Газа, 22 ноября
Дым после удара Израиля по сектору Газа, 22 ноября - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Израиль ударил по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты, сообщается в заявлении армии государства.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы по Израилю вечером, израильские ВВС нанесли удары по военным объектам ХАМАС в Газе", — говорится в сообщении армии в Twitter.

Подчеркивается, что атаке подверглись два завода по производству ракетных боеприпасов, подземная инфраструктура и военный комплекс.
Вечером в субботу израильские военные зафиксировали пуск снаряда из сектора Газа по территории Израиля. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном обстреле, сработали на юге государства в городе Ашкелон.
Ракета, по информации полиции, повредила здание фабрики в промзоне населенного пункта.
Президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 17:41
Президент Израиля заявил о необходимости примирения с Палестиной
 
АшкелонСектор ГазаМоскваХамасИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52Основатель "Царьграда" создал движение для контроля за выборами в Госдуму
17:41В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу
17:41Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку
17:39Маас осудил противников COVID-ограничений
17:29Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
17:16Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
17:07В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу
17:05В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
17:03Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска
16:59В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
16:52МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
16:50В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
16:48Журналистам впервые показали комнату отдыха в резиденции Путина
16:42В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
16:39Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
16:39Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
16:33СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
16:33В Минске восстановили работу мобильного интернета
16:26МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
16:24Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
Лента новостейМолния